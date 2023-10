/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Nového Bydžova v utkání 11. kola divize C remizovali doma se zkušeným týmem Hlinska 1:1, když hosté vyrovnali ve druhé minutě nastaveného času. Místo cenného tříbodového zisku tak RMSK zapisuje do tabulky čtvrté nejvyšší soutěže pouze bod.

sestřih z divizního utkání Nový Bydžov - Hlinsko | Video: Josef Bekera

Bydžovský celek mohl jít v úvodu zápasu do vedení, ovšem zakončení Marka po pěkné akci skončilo pouze na tyči hlinecké svatyně. V dalším průběhu první půle měli domácí další velké šance (např. Blažek, Langr), které zůstaly nevyužité. Na druhé straně se Hlinsko dostalo dvakrát k ohrožení Strýhala, ale skóre pohledného prvního poločasu zůstalo bezbrankové.

To změnil hned po přestávce domácí Marek. Po dlouhém nákopu Staňka se balon odrazil k Langrovi, ten šikovně vybídl ke skórování domácí rychlonožku, která objela gólmana a pohodlně zasunula balon do prázdné branky. Zanedlouho to mohlo být o dva góly, ale Langr se ve vyložené šanci nejspíš zalekl vybíhajícího hostujícího gólmana a skákavý balon netrefil.

Ve zbývajících minutách se Hlinsko snažilo o vyrovnání, ale když nevyužilo dvě tři dobré možnosti ke skórování, vypadalo to, že v Bydžově prohraje. Vše změnilo nastavení a poslední nákop do bydžovské šestnáctky. Novák nešťastně hlavou prodloužil balon za sebe, kde šikovně číhal útočník Petráň, pro kterého už nebyl problém rovněž hlavou propasírovat míč skrz Strýhala.

DIVIZE, skupina C – 11. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FC Hlinsko 1:1 (0:0). Branky: 50. Marek – 90. + 2. Petráň. Rozhodčí: Vitvar. ŽK: 2:1. Diváci: 155. N. Bydžov: Strýhal – Vincour, Novák, Staněk, Drobný – Marek (64. Špinka), Trejbal (85. Podhajský), Voldán, Blažek (74. D. Průcha), N. Bekera – Langr. Hlinsko: Doležal – Křivka, Šejvl, Formáček (64. Nevole) – Mayer (85. Bečička), Jeřábek, Opina, Šmahel (85. Otradovský) – Straka (46. Volf), Petráň, Křižák.

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Obrovská škoda posledního nákopu a obdržené branky v 92. minutě. Mohlo to být za tři body, které by nás posunuly do pásma relativního bezpečí. Přesto výkon týmu hodnotím pozitivně, škoda jen neproměnění velkého množství vyložených šancí. V žádném případě bych před zápasem nevěřil, že jich bude tolik, a to zejména v první půli. Hlinečtí mají velkou kvalitu a jsem moc rád, že jsme se jim herně vyrovnali.“

Kamil Řezníček, trenér Hlinska: „Vstup do utkání jsme neměli dobrý, ale postupem času jsme začali získávat herní převahu. Hned na začátku druhé půle jsme ovšem inkasovali lacinou branku. Po zbytek utkání jsme dobývali branku domácích a náš tlak se stupňoval, ale vyrovnávací gól se nám podařilo vstřelit až v nastaveném čase. Více jsme už bohužel nestihli.“

DALŠÍ ZÁPASY: Chrudim B - Slavia Hradec Králové 4:1 (3. a 21. Hájek, 17. Jurčenko, 30. Holub - 74. J. Kabeláč), Trutnov - Velké Hamry 1:1 (4. Brejcha - 83. Žitka), Ústí nad Orlicí - Kosmonosy 3:1 (16. Chleboun, 38. Bednář, 41. vlastní Kubelka - 62. Šulc), Dobrovice - Letohrad 3:1 (32. Janovský, 65. Ma. Sedláček, 74. Volf - 8. Kabourek), Vysoké Mýto - Turnov 2:1 (39. vlastní Chládek, 90. + 2. J. Dvořák - 45. + 1. Svoboda), Benešov - Spoje Praha 5:1 (5. a 70. Nešpor, 31. a 42. Tomek, 21. Kulhavý - 34. z pen. Kubek), Čáslav - Benátky nad Jizerou 0:2 (50. Vobořil, 93. Jimmy).

V dalším kole čeká bydžovský celek prestižní okresní derby na půdě Slavie Hradec Králové. Utkání se hraje v sobotu 21. října od 10.15 hodin.