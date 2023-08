/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Nového Bydžova brali v divizi C druhou výhru za sebou a znovu přitom neinkasovali. Na trávníku Čáslavi třikrát skórovali, díky čemuž vypadá konečný výsledek poměrně jednoznačně. Nyní se již tým trenéra Petra Průchy připravuje na krajské derby s Trutnovem.

Divize C, 3. kolo: Čáslav (v bílém) - Nový Bydžov | Foto: FK Čáslav

Úvodní minuty patřily domácímu celku, ale byla z toho „jen“ nastřelená tyč křídelníkem Hannichem. Hosté potom zlepšili defenzivu a soupeře už do šancí nepouštěli. Naopak sami z brejku udeřili - o „šatňák“ se postaral kapitán Blažek.

Po přestávce celek RMSK Cidlina pokračoval v pozorné defenzivě a vyrážel do brejků, které logicky přicházely. Dva z nich, po chybné rozehrávce domácích, potrestali Voldán s Markem. Díky tomu mohli Bydžovští slavit cenné venkovní vítězství. Nutno dodat, že čáslavští zadáci neměli zrovna svůj den a ke gólům Bydžovským hodně dopomohli svými hrubicemi.

DIVIZE, skupina C – 3. kolo

FK Čáslav – RMSK Cidlina Nový Bydžov 0:3 (0:1). Branky: 45. Blažek, 61. Voldán, 78. Marek. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 1:0. Diváci: 250. Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Mráz, Peca (46. Bašek), Konyvka (66. Čuchal) – Ráliš, Junek (83. Mach) – Kraj (83. Havelka), Štichauer, Hannich – Ronovský (46. Chábera). Nový Bydžov: Strýhal – Suchochleb (85. Horák), D. Průcha, Pokorný, Drobný – Macák (46. Vincour), Trejbal (73. Kožíšek), Voldán (67. Glos), Marek – Blažek – N. Bekera (85. S. Bekera).

Jakub Svoboda, trenér Čáslavi: „Od soupeře jsme očekávali hlubší obranný blok a hru na brejky, což se potvrdilo. Bohužel, vyjma tyče Hannicha z úvodu zápasu jsme na Bydžov nenašli recept. V závěru prvního poločasu jsme nedokázali zastavit brejk hostí. Ani ve druhé půli jsme se nezlepšili, naopak jsme obrovskou chybou v rozehrávce darovali soupeři druhou branku a třetí byla skoro přes kopírák. Hráči pak úplně rezignovali a v závěru chytil Vyhnánek ještě dvě sóla hostů. Zápas nám prakticky proplul mezi prsty. Hosté se na pohodovou výhru moc nenadřeli, stačilo jim čekat na naše obrovské individuální chyby. Předvedli jsme bezkrevný výkon, který v této soutěži nemá co dělat. Za mě to byl nejhorší domácí zápas za poslední dvě, tři sezony.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Jsem rád, že jsme navázali na výkony z domácích zápasů s Vysokým Mýtem a Kolínem. Měl jsem obavy, jestli to fyzicky zvládneme, ale kluci si opět sáhli na dno a odehráli to asi tak, jak jsem si myslel, že by to mohli odehrát. Opět jsme vycházeli z organizovaného bloku a domácí moc nepouštěli do šancí, vyjma pasáže do 10. minuty. Čekali jsme na svoji šanci a ta přišla. Díky tomu jsme šli do druhé půle povzbuzeni vedením. O přestávce jsme klukům zdůrazňovali, že Čáslav bude hrát na riziko a když budeme důslední v defenzivě, určitě se naskytne nějaká brejková situace. A tak se také stalo. Vítězství 3:0 jsme si před zápasem ani nevysnili. Kluci podali perfektní poctivý a bojovný výkon. Když se budeme takto prezentovat, můžeme dosáhnout na dostatečný počet bodů.“

DALŠÍ ZÁPASY: Slavia Hradec Králové - Spoje Praha 1:0 (87. z pen. A. Novotný), Trutnov - Chrudim B 0:1 (85. Holub), Vysoké Mýto - Ústí nad Orlicí 0:1 (77. Špatenka), Turnov - Letohrad 4:0 (14. Vencbauer, 39. a 53. Š. Havel, 69. Malý), Velké Hamry - Hlinsko 2:0 (15. Žitka, 60. Roll), Benátky nad Jizerou - Kosmonosy 2:0 (23. Glöckner, 53. Macek), Benešov - Dobrovice 0:3 (45. + 5. Volf, 50. Klain, 65. Bičiště).

V dalším kole čeká Bydžovské krajské derby, neboť v neděli 27. srpna od 17 hodin přivítají regionálního rivala z Trutnova.