Trutnovští fotbalisté v 11. kole Fortuna Divize C porazili soupeře z Letohradu 1:0. O vítězství domácích rozhodla trefa Horčičky z desáté minuty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.