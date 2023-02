„Kluci uvěřili, že nám to spolu může fungovat,“ říká po podzimu trutnovský Marks

Důvodem je především hráčská politika. Před lety se tým mohl spoléhat na hromadu vlastních odchovanců, těch však momentálně v kádru ubylo a pomoci si oddíl musí sháněním posil. Vedení v poslední době dokonce začalo sahat až za hranice Česka.

Vše začalo triem fotbalistů z jižní Evropy, nyní mají Dvoráci v sestavě hned šest hráčů z Afriky. Pro soupeře tak budou na jaře zpočátku nečitelní, otázkou však je, jak brzy se nová sestava stihne sehrát. Ostatně se stejným problémem Východočeši bojovali také v podzimní části soutěže.

Na povel má tým od léta 2022 zkušený trenér František Šturma (50), s nímž se Deník nejen že ohlédl za podzimním divizním děním, ale také zhodnotil zimní přestávku a cíle do jarní části.

Trenére, do Dvora Králové nad Labem jste přišel před touto sezonou krátce poté, co se místní mužstvo zachránilo v divizní skupině C. S jakými představami jste kormidlo u zdejšího A týmu přebíral?

Na přípravu v letním období bylo opravdu málo času, přesněji čtyři týdny. Největší problém ale byl ve složení kádru. V době mého příchodu bylo v kabině pouze pět hráčů, kteří měli na divizní soutěž. Do tréninkového procesu se kluků zapojilo více, šlo ale o borce z bečka, které hraje I. B třídu, dále pak o mladé kluky z dorostu, kteří kvalitou na divizní soutěž (zatím) nedosahovali.

František Šturma při rozpravě se zkušeným středopolařem Martinem Hruškou.Zdroj: Renata Jírová

Co v takové situaci následovalo?

Mnoho možností nebylo. Nastala opravdu tvrdá realita dvorské kopané - začali jsme shánět hráče. V letním období jsem osobně kontaktoval více jak stovku fotbalistů, bylo to neskutečně mnoho. S takovým případem jsem se nikdy nesetkal. A co víc, hráči buď neměli zájem divizi hrát, nebo jednoduše kvalitami divizní úrovně nedosahovali. Byl jsem proto moc rád, když se nám vůbec podařilo složit kádr dohromady.

Byl jste dopředu seznámen s hráčským kádrem a situací, při níž jej bylo potřeba výrazně doplnit?

Ano byl. Věděl jsem od majitele klubu pana Karadzose, že skončilo větší množství hráčů, ale upřímně jsem nečekal, kolik kusů a v jaké kvalitě tady zůstalo. Nezbylo nic jiného, než si vyhrnout rukávy a začít poctivě pracovat, abychom měli vůbec koho trénovat. Pomohly mi mé zahraniční kontakty na manažery a podařilo se nám sehnat čtyři hráče z ciziny. Nejen, že šlo o dobré fotbalisty, o dva z nich byl velký zájem ve vyšších soutěžích, ale především se ukázalo, jak dobří jsou charakterově. Zapadli velice rychle do chemie naší kabiny.

Máte za sebou velmi náročný podzim. Odpovídá průběžná čtrnáctá pozice v tabulce tomu, co mužstvo na podzim na hřišti předvádělo?

Některé zápasy jsme určitě měli zvládnout lépe, ale to už víme všichni a nejde to vzít zpět. Některé duely jsme zase naopak zvládli až překvapivě dobře a překvapili jak soupeře, tak naše fanoušky. Cenná vítězství přišla například v domácích duelech s rezervou Liberce nebo v derby proti Trutnovu.

Co vám tedy podzim v divizi ukázal?

Především fakt, že hrát se v této soutěži dá s každým soupeřem, ale musíme být konkurenčně schopní ve všech zápasech. A to jsme v podzimní části nebyli. Kvalitou jsme měli určitě slabší kádr než ostatní. Když přišlo nějaké zranění nebo jakýkoliv jiný hráčský výpadek, chyběla kvalitní náhrada. Byla to pro nás cenná zkušenost do zimní práce, bylo potřeba kádr doplnit. Společně s Davidem Vitebským jsme na tom už od listopadu pracovali.

Dvoráci v podzimním souboji s Velkými HamryZdroj: Renata JírováUž na začátku rozhovoru jste říkal, že shánět nové hráče není v této době snadné. Povedlo se to tedy v zimě lépe?

Během zimní přestávky byl na shánění nových posil přece jen delší prostor. Opět jsem oslovil mnoho českých hráčů, tentokrát jich bylo okolo šedesáti (usmívá se). Některé jsme měli osobně vytipované a už v listopadu a prosinci je měli v klubu na zkoušce. S někým jsme se dohodli na spolupráci a jsme rádi, že tu jsou. Nepřestávali jsme pracovat a nakonec přivedli dohromady osm nových fotbalistů.

Váš kádr pro jarní část je tudíž uzavřen?

Nemusí tomu tak být, stále ještě někdo přijít může. Jestli se nám tým povedlo dostatečně posílit a stabilizovat, to ukáže až samotná jarní část soutěže. Už teď ale mohu říct, že jsme oproti podzimu jak týmově, tak individuálně silnější. Jsem rád, že se nám podařilo zapojit do týmu dva vlastní dorostence Dominika Rydvala a Ondru Hynka. Jde o dva poctivé kluky, kteří dostávali v přípravě hodně prostoru a postupnými kroky se zlepšují. Jsou na dobré cestě, aby jednou ve Dvoře Králové nad Labem hráli v seniorském mužstvu a aby byli novými tahouny mužstva. Musí samozřejmě ještě získávat zkušenosti, důležité je, že oni sami na sobě chtějí pracovat.

Blesková trefa Trutnova, pak rivalova otočka. Šturma označil derby za El Clásico

Krom mladých odchovanců se trochu netradičně TJ Dvůr Králové nad Labem ohlíží po posilách v Africe. Kde se tento nápad, chcete-li strategie vzaly? A daří se dle představ?

Darnell Sheldon Solomon HospedalesZdroj: Renata JírováNení to tak, že bychom celý tým chtěli tvořit zahraničními hráči, to určitě není můj styl práce. Ale k tomuto kroku nás donutily okolnosti. Ze strany mladých kluků z východních Čech není dostatečný zájem hrát divizi, navíc to podle mého názoru bude horší a horší. Když si hráče sami nevychováte a nemáte dostatečně velkou hráčskou základnu, musíte se porozhlédnout po okolí. Když ale od hráčů není zájem dojíždět a věnovat fotbalu více času, nic jiného nám pak nezbylo a museli jsme se podívat v zahraničí. Afričtí hráči jsou většinou jinak nastavení a musí si zvykat na evropský styl fotbalu. Bývají hodně ofenzivně ladění, individuálně techničtí, ale mají nedostatky v týmovém pojetí a v defenzivní činnosti. Když jste s nimi trpěliví a učíte je to, rychle pochopí, že jim chcete pomoci a nakonec se posunou i v taktice.

Jak byste tedy popsal dosavadní práci s hráči z Nigérie či Trinidadu a Tobaga, které v kádru máte? Jaký je u nich přístup k fotbalu?

Ne všechno se vždy povede, když se snažíte a budujete něco jinak. V podzimní části se nám například nepovedl hráč Suleiman. Nejenom, že nám herně nepomohl, ale ani lidsky nezapadl do kabiny. Jenže jak jsem říkal, v létě nebylo moc prostoru. Tuto chybu beru jednoznačně na sebe. Na začátku nevidíte věci charakterové, koukáte se pouze na herní kvalitu hráče. Tento hráč si začal myslet, že přišel do Realu Madrid. Co se týče ostatních třech kluků z Trinidadu a Tobago, byli všichni fajn. Pomohli nám herně a hlavně byli charakterově „zdraví“ a pozitivní. Snažili se učit novým věcem a plnili vše, co jsme od nich v tréninku a zápasech chtěli. Jsme moc rádi, že je můžeme využít i v jarní části soutěže.

Jak už jste řekl, v zimě jste dali dohromady opět z velké části obměněný kádr. Jak jste zatím s přípravou spokojen a co vám ukázaly přípravné zápasy?

Trenér František ŠturmaZdroj: Renata JírováŠlo o doplnění o konkurenčně schopné hráče. Chci, aby na sebe hráči na jednotlivých postech vytvářeli větší konkurenci. Musejí chtít se den po dni zlepšovat. Jedině potom budeme silní jako tým. S přípravou jsem spokojený, odtrénovali jsme opravdu vše, co bylo naplánované, v přípravných zápasech se ukázalo, kdo ještě musí přidat. Absolvovali jsme i menší třídenní soustředění, kde se stmelila parta, vytvořila se chemie mezi stávajícími a novými hráči.

Soustředění? To ve Dvoře Králové nad Labem dlouho nebylo…

Vím o tom a musím poděkovat panu majiteli Karadzosovi, že nám ho umožnil uskutečnit. Všechny věci, které jsme v zimní přípravě dělali, je teď ale potřeba přenést na hrací plochu – každý týden. Na soustředění si hráči zvolili nového kapitána Davida Vitebského, jeho zástupcem pak dalšího odchovance klubu Tomáše Pichu. Na nich teď bude ležet i větší zodpovědnost. Rád bych se tu ale zmínil o jiné věci, která souvisí s výchovou hráčů ve Dvoře Králové nad Labem!

Povídejte.

Jsou tady pro fotbal vytvořeny opravdu moc špatné tréninkové podmínky. Zázemí je tu až neuvěřitelně zastaralé. Mnoho okolních měst je v tomto ohledu úplně na jiné úrovni. Město málo podporuje fotbal a mě to mrzí ač nejsem místní. Kdo nevěří, měl by se přijít podívat na zázemí a například prostory zdejších kabin. Na první pohled je vidět, že se mnoho roků do celého areálu stadionu nic neinvestovalo. Divím se, že to městu nevadí.

Zajímal jste se o důvody, proč tomu tak je a co by se dalo dělat jinak?

Samozřejmě mě tyhle věcí zajímají. A nechápu především jednu zásadní věc. Proč ve městě mají firmu, která vyrábí a do celého světa vyváží umělé trávníky, přitom ve Dvoře Králové nad Labem klasické hřiště s umělým trávníkem a rozměry na fotbal není? Takto se fotbal v tomhle městě ani nemůže dál posunout. Mrzí mě to už kvůli hráčům, jací tu jsou. Trénujeme na malém hřišti, zaplať pánbůh za něj, za velkým ale v zimním období jezdíme všude možně. Trénovali jsme teď v Nové Pace, zápasy hráli ve Vrchlabí, Hradci Králové… I v tom vidím problém, proč sem talentovaní mladí hráči nechtějí jít, proč odsud místní odcházejí jinam. Bez důstojnějších tréninkových ploch a zázemí pro všechny věkové kategorie se fotbal ve Dvoře nemůže zlepšovat. Může pouze a jen přežívat.

Zázemí stařičkého stadionu ve Dvoře Králové nad Labem mnoho změn ve své historii nezažilo.Zdroj: Renata Jírová

Pojďme zpátky k vašemu týmu. Když se Dvoráci v divizi zachraňovali před rokem, přivedli do klubu zkušené hráče typu Marka Plašila či Jiřího Janouška. Nyní dáváte příležitost mladým fotbalistům. Bude to správný krok?

Něco jsme si s majitelem panem Karadzosem řekli. Například, že chceme budovat tým. Chceme, aby tady bylo více hráčů, kteří budou chtít v partě pokračovat. Ne, aby tu zase před novou sezonou v kabině sedělo pět kluků a začínalo se od znova. Za každým trenérem by mělo něco zůstat. Snažím se, aby tady zůstalo jádro týmu na další sezony, aby se doplnilo třeba jen kosmeticky. Uvidíme, zda se nám to podaří.

Úvod jarní části z pohledu TJ Dvůr Králové nad Labem

4. března: Dobrovice - Dvůr Králové nad Labem (14.30)

12. března: Hlinsko - Dvůr Králové nad Labem (14.00)

19. března: Dvůr Králové nad Labem - Ústí n. O. (15.00)

26. března: Benátky n. J. - Dvůr Králové nad Labem (15.00)

2. dubna: Dvůr Králové nad Labem - Turnov (16.30)

Mimochodem, na úvod jara máte velmi těžký los. Představíte se dvakrát „venku“, navíc na hřištích soupeřů z první poloviny tabulky. Může to být výhoda či nevýhoda?

Loňská opora Marek Plašil s Davidem VitebskýmZdroj: Renata JírováKaždý zápas bude těžký a je jedno, jestli hrajeme venku nebo doma. Musíme začít vozit body i ze hřišť soupeřů. Proto kluky nabádáme, ať nekoukají s kým a kde hrajeme. Celou zimní přípravu jsme hráli „venku“, to by pro nás mělo být pozitivní, jsme na to teď zvyklí. Když budeme hrát jako tým, jeden za druhého, na hřišti pracovat a navzájem si pomáhat, jako tomu bylo v zimní přípravě, je jedno, kde nastoupíme. Doma nás podpoří naši příznivci, to je pak samozřejmě ještě lepší. Ale na hřišti to stejně musíme uhrát sami.

Máte momentálně k dispozici kádr, který má schopnosti divizní příslušnost zachránit?

Pevně věřím, že ano. Když budou kluci zdraví a budou se vždy soustředit postupně na každý jeden zápas, myslím, že to jako tým a společně jako celý klub zvládneme.

Co vlastně říkáte možné restrukturalizaci mistrovských soutěží, kterou chystá FAČR a jednat o ní bude i s jednotlivými kluby?

Uvidíme, jak vše dopadne. Momentálně je hodně různých fám a informací, ale žádná se zatím nezakládá na pravdě, jelikož vedení fotbalové asociace ještě o ničem nerozhodlo. Proto se tím ani já nenechávám znervózňovat a uvidíme, jak nakonec vše dopadne. Já jen doufám, že pro český fotbal vyhraje ta nejlepší možná volba.

Na závěr odbočím od Fortuna Divize C. O víkendu byla rozehrána poslední třetina nejvyšší domácí soutěže. Kdo z trojice Slavia, Plzeň, Sparta je pro vás letos největším favoritem na zisk titulu?

Co se týče první ligy, myslím, že bude velice vyrovnaná až do posledních zápasů. Bude záležet na momentálních výkonnostech jednotlivých týmů. Podle mě se o titulu rozhodne mezi pražskou Slavií a Plzní.