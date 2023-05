Možná byste měl gólů na svém kontě více, nebýt zranění v úvodním jarním utkání v Dobrovici. Jo, to máte možná pravdu, ale zranění prostě k fotbalu a sportu obecně patří. Mrzelo mě, že nemohu týmu pomáhat na hřišti, ale přesto, že jsem byl zraněný, snažil jsem se pomoci jinak.

Kalilou S TrawallyZdroj: Renata JírováV neděli jste za Dvůr Králové nad Labem odehrál šestý zápas a konečně se dočkal vstřelených branek. Jak velká je to pro vás úleva? Jsem samozřejmě rád, že jsem se konečně střelecky prosadil. Věřil jsem, že góly přijdou dříve, bohužel se tak nestalo. Určitě je to úleva, cítím se teď dobře a byl bych rád, kdyby tam nejen mně, ale i celému týmu padaly góly dál. Za svoje branky vděčím především spoluhráčům, kteří mi u nich asistovali.

Dost možná se tak stalo poprvé v historii. Fotbalista z Libérie vstřelil ve Fortuna Divizi C hattrick. Pochlubit se jím může hráč Dvora Králové nad Labem Kalilou S Trawally (22), jenž v nedělním utkání 24. kola třemi góly srazil rezervu druholigové Chrudimi a výraznou měrou se zasloužil o vítězství podkrkonošského celku 3:1.

Vašemu týmu se každopádně vstup do jara vůbec nepovedl. Trápily vás hodně výsledky vašeho nového týmu?

Nikdo ze špatných výsledků neměl radost. Nedařilo se nám a nehráli jsme vůbec dobře. Důvod ale vidím především v tom, že nás byla v sestavě spousta nováčků, na hřišti jsme si úplně nerozuměli, nevěděli, co jeden od druhého čekat. Pevně věřím, že tahle doba je už za námi a herně i výsledkově to již bude o něčem jiném.

Do Čech jste přišel v zimní přestávce. Jak se váš přestup rodil?

Chtěl jsem si vyzkoušet zase novou zemi a nový tým. Teď jsem ve Dvoře Králové nad Labem a s ním máme jasný cíl v podobě záchrany soutěže. Uděláme maximum, aby se nám to povedlo, byl bych rád, kdybychom se v tabulce posunuli výš.

Ve kterých zemích jste dosud fotbalově působil?

V Evropě jsem hrál v Itálii a na Slovensku. Celkem šlo o tři italské týmy a dva slovenské. V Česku jsem se v zimě objevil vůbec poprvé.

Dvaadvacetiletý Liberijčan Kalilou S Trawally právě v utkání s Chrudimí B otáčí stav na 2:1.Zdroj: Renata Jírová

Jak je fotbal vnímán v Libérii a kde vidíte největší rozdíl ve hře tamních a zdejších fotbalistů?

Vnímán je z pohledu fanoušků podobně, ale největší rozdíl je v tom, že v Libérii absolutně nemá takovou podporu.

Poslední dva zápasy jste vyhráli. Užil jste si týmové oslavy?

V kabině byla samozřejmě dobrá nálada. O dost lepší než po předchozích zápasech, které se nám nepovedly. Je vidět, že výhry si tu každý užít umí, ať už hráči nebo i diváci, kteří nám po utkání zatleskali.

Už jste vyzkoušel české pivo?

(usmívá se) Ne, to ne, nikdy jsem pivo ani neochutnal.

Kalilou S TrawallyZdroj: Renata JírováV tabulce se Dvůr Králové nad Labem posunul na 14. místo. Tři týmy ale budou sestupovat. Věříte, že zachráníte pro město divizní soutěž?

Určitě věřím. Poslední zápasy nám ukázaly, že můžeme hrát a vítězit i se soupeři z vyšších příček. Dvě vítězství ale nestačí, potřebujeme dál bodovat a posouvat se tabulkou na vyšší pozice.

Jak se vám líbí dvorský stadion a co říkáte na návštěvnost a diváckou podporu?

Stadion je tu pěkný, prostředí okolo něho taky. Proti Náchodu byla tribuna plná a i v dalších zápasech jsme od diváků cítili podporu. Teď při posledním utkání byli fanoušci úžasní a jsem rád, že jsme je potěšili výhrou.

Jste v kontaktu s domovem? Sleduje rodina vaše fotbalové zápasy?

Ano, s rodinou jsem neustále v kontaktu. Naše zápasy sledují a potěšilo mě, jakou měli radost z našeho posledního vítězství.

Kdy naposledy jste vlastně vstřelil tři góly za jediný zápas?

Musím říct, že to není zase tak dávno. Povedlo se mi to loni v červenci, takže vlastně v této sezoně, pouze v jiném působišti.