U Radka Kollára se krásně ukázalo, jak by to v regionu mohlo či mělo vypadat. Pořád ještě mladý fotbalista přerostl svými kvalitami krajský přebor a sáhl po něm tým z divize. Pomohly k tomu bezesporu výkony v dresu Týniště, kde byl Kollár v šestadvaceti letech kapitánem a rozhodně také povedené zápasy v dresu krajského výběru v národních kolech Region's Cupu. Pro samotného hráče jde o novou výzvu a tak trochu logický krok. Až čas ukáže, jak se mu bude v dresu celku z Krkonoš dařit.

Radku, jak hodnotíte uplynulou sezonu Týniště, kterou jste v krajském přeboru zakončili na osmém místě?

Uplynulá sezona byla trochu jako na houpačce. Byly zápasy, kdy nám to sedlo a zahráli jsme opravdu dobře. Na druhou stranu jsme dokázali odehrátz naší strany i opravdu špatná utkání. I díky povedenému závěru a zisku 15 bodů z posledních 6-ti zápasů jsme však skončili v polovině tabulky, což považuji za spravedlivé.

Od nové sezony budete působit v divizním Trutnově, jak se váš přestup zrodil?

Asi dva dny po národním finále Region's Cupu se mi telefonicky ozvali s tím, že by o mě měli zájem a zda bych si to u nich nechtěl zkusit - a já chtěl.

Měl jste od začátku jasno, že si chcete vyzkoušet vyšší soutěž?

Popravdě jsem si už od počátku minulé sezony hrál s myšlenkou, že kdyby po sezoně byl o mé služby zájem, tak bych to rád zkusil. Po dobu studia na vysoké škole v Brně jsem, jak se říká, stál nohama na více židlích, když jsem krom hraní fotbalu ještě závodně vzpíral a dělal crossfit. Zhruba od zahájení loňské letní přípravy jsem se trvale přesídlil zpět do Hradce a řekl si, že postavím fotbal na první místo a uvidíme, co to přinese.

Jak budete na čtyři roky strávené v Týništi vzpomínat?

Určitě jenom v dobrém. Byl jsem tam opravdu spokojený, když jsme s klukama vytvořili super partu. Současně nezapomenu na skvělé fanoušky a vždy perfektně připravený pažit. Kdybych neměl ambice hrát vyšší soutěž, tak bych nejspíše neodešel.

Jak probíhala v Trutnově letní příprava? Je v něčem jiná?

Příprava byla přesně taková, jakou jsem potřeboval, tedy opravdu náročná. Odlišná je určitě v objemu a intenzitě, když současně se více řeší taktika a obecně organizace hry.

Už jste se utkali s dvěma soupeři z ČFL. Chlumec jste dokázali porazit, proti béčku Hradce jste prohráli v oslabené sestavě 1:5, jak byste přípravné duely zhodnotil?

V současné chvíli máme již po všech čtyřech přípravných utkáních, když jsme ještě krom výše zmíněných zápasů hráli s Českou Skalicí (2:1) a s pardubickým béčkem (1:1). Zápasy hodnotím pozitivně, nejslabší byl asi zmíněný zápas s rezervou Hradce, který jsme hráli na umělce a výsledkově se moc nepovedl. Zápasy, které však hodnotím kladně jsou určitě s Chlumcem a Pardubicemi B. Nebojím se říct, že jsme na sezonu dobře připraveni, i když jsme v předkole MOL Cupu vypadli s Policí.

Jak vás přijala kabina? Kolik hráčů jste znal?

Kabina mě dle mého přijala skvěle, nemůžu říct půl špatného slova. Pomohlo mi, že jsem dost hráčů už znal, ať už od žáků z působení v FCHK nebo později z utkání v rámci Region's cupu.

Už jste se bavili o ambicích pro novou sezonu?

O ambicích jsme konkrétně nemluvili. Chceme hrát svoji hru, tedy kombinační fotbal a být organizovaní. Věřím, že výsledky se brzy dostaví.

Nechybíte ve výběru Královéhradeckého kraje pro kvalifikaci UEFA Region's Cupu, kterou sehrajete od 14. do 20. srpna v Bosně a Hercegovině, co to pro vás znamená?

V první řadě jsem moc rád, že jsem se do finální nominace dostal a že si na takovém turnaji zahraji. Beru to jako vrchol sezony a asi i „kariéry“. Extrémně se na to těším, bude to jízda. Doufám, že se nám povede zahrát atraktivní zápasy a třeba i postoupit. (usmívá se)

Jak vzpomínáte na národní finále, které jste urvali po neskutečném obratu proti výběru z Vysočiny?

Na ten zápas vzpomínám rád, bylo to něco. Takový zápas totiž nezažijete každý týden. Po gólu na 2:0 asi moc lidí nevěřilo, že bychom zápas ještě mohli otočit. My však neztratili hlavu a hráli dál, to se nám vyplatilo a zaslouženě jsme vyhráli. Poté jsme to řádně oslavili. (směje se) Po krátké letní pauze jsme se začali připravovat na turnaj do Bosny.