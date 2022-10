Fortuna Divize C, 11. kolo

Trutnov – Nový Bydžov 0:0

Tentokrát byl „mistrák“ opatrnější. V prvním poločase potvrzovali roli papírového favorita domácí. Ač se stejně jako soupeř museli vyrovnat s přesunem zápasu na umělou trávu, ve hře měli převahu a také jednu velkou šanci. Tu ale po přihrávce Štěpánka nasměroval kanonýr Slavík jen do rukavic gólmana Strýhala.

Podprůměrný divizní zápas rozhodl pokutový kop, který však mohl kopat i Dvůr

Svěřenci trenéra Vladimíra Markse obrovsky toužili duel vyhrát. Zaprvé šlo o derby, ke všemu na vlastním hřišti Trutnov bral tři body naposledy 11. června, kdy těsně přehrál Hlinsko. Od té doby pět neúspěšných pokusů.

Ač domácí věřili, že ve druhé půli tuto bilanci zlomí, vše bylo jinak. Soupeř ožil, po přestávce byl lepším týmem a mohl pro sebe i zápas zlomit. Domácí tým ale podržel gólman Hofírek.

Fakta – rozhodčí: Haleš. ŽK: 1:0. Diváci: 128. Poločas: 0:0. MFK Trutnov: Hofírek – Macek, Zieris, J. Turner – Marcel Štěpánek, M. Knap, Trávníček (81. Čechovič), J. Tobiáš – Slavík, Rajnoch (66. Jirousek), Zezula (66. Brejcha). RMSK Cidlina Nový Bydžov: Strýhal – Jakub Novák, P. Pokorný, P. Mokošín, Vincour – Trejbal, Štajer, Voldán (54. M. Marek), Zvěřina (82. Schober) – Š. Blažek – M. Holec (46. N. Bekera).

Ohlasy na utkání

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „V prvním poločase jsme hráli to, co jsme chtěli, i když do nějakých úplně vyložených šancí jsme se nedostávali. Měli jsme ale velké držení míče, hráli na útočné polovině, takže jsme mohli Trenér Trutnova Vladimír MarksZdroj: Jiří Petrbýt spokojení. Věřili jsme, že ve druhé půli ten gól určitě přijde. Jenže po pauze se obraz hry změnil. Soupeř byl najednou všude dřív, byl důraznější a prostě nás najednou začal přehrávat. Když jsme se dostali k míči, hned jsme ho první druhou nepřesnou přihrávkou odevzdali soupeři, takže se to na nás furt valilo. Opět se potvrdilo, co říkám pořád a někteří lidé mi stále nevěří. Že v divizi není slabého mužstva. Je to kvalitní soutěž, kde všichni umí hrát fotbal. A pokud se zrovna nám nebude dařit podle našich představ, tak nás každý může zlobit.“

Petr Průcha, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Po prvním poločase bych asi bral bod všemi deseti, náš výkon jsem trošku nechápal, byl zbytečně ustrašený a nervózní. Měli jsme přes dvacet nevynucených ztrát. Divím se, že to domácí nepotrestali, je vidět, že nejsou v pohodě. Naopak ve druhé půli jsme měli více šancí my a k vítězství jsme měli o hodně blíž. Za tuto část hry nemám klukům co vytknout, to už bylo na hřišti úplně jiné mužstvo.“