Svěřenci trenéra Jiřího Kuneše stihli v jarní části Fortuna Divize C odehrát jediný duel. V něm 7. března prohráli na hřišti Horek nad Jizerou 4:5 (duel se hrál na umělém trávníku v Mladé Boleslavi – pozn. aut.). Úplný finiš utkání však poznamenala netradiční situace, díky níž byl nakonec jeho výsledek kontumován ve prospěch Východočechů.

Hostující střídačce se v průběhu závěrečných minut doneslo, že v dresu soupeře zasáhl do hry hráč na cizí registrační průkaz. „Vyšetřování“ bylo zahájeno ihned po konečném hvizdu rozhodčího. Ten si u vedoucího domácího mužstva vyžádal konfrontaci hráče s číslem 18, který do zápasu nastoupil na jméno Zdeněk Zahálka.

Leč osoba hrající na danou registraci po utkání prchla do kabin a na výzvu arbitra nereagovala. Trojice rozhodčích navíc do Zápisu o utkání uvedla, že se dle fotografie Zdeňka Zahálky domnívá, že taková osoba v duelu rozhodně nehrála.

Případ neoprávněného nastoupení hráče do mistrovského utkání se tak dostal ke sportovně-technické a záhy i k disciplinární komisi FAČR (Řídící komise pro Čechy), a ta ve středu odpoledne rozhodla o již zmiňované kontumaci utkání.

Středočeskému oddílu byla navíc udělena pokuta 20000 korun a dalších pět stovek za samotné projednávání přestupku.

Změna výsledku měla pak vliv i na pohybu obou zúčastněných mužstev tabulkou Fortuna Divize C. Zatímco Horky nad Jizerou přišly o tři body a s aktuálně dvaadvaceti z šesté pozice klesly na dvanáctou příčku, Dvoráci jsou nyní na šestadvaceti bodech a i během přestávky způsobené vládním nařízením a situací v boji s koronavirem poskočili z osmé na pátou příčku.

Zda jim to však bude k něčemu platné, to se ukáže možná již 7. dubna. V ten den by se mohlo rozhodovat o tom, zda ještě aktuální fotbalová sezona bude pokračovat nebo se její dosavadní průběh anuluje.