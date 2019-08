Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a rychle se ujali vedení. Po něm ale přišla velmi hluchá pasáž a série nevynucených chyb, kdy jsme soupeře vrátili sami do zápasu a nechali snadno vyrovnat skóre. Důležité bylo, že jsme před koncem první půle zrychlili hru a po dvou pěkných akcích opět odskočili. V úvodu druhé části nás podržel brankář Baláž a pojistku přidal po pěkné spolupráci s Podolníkem skórující Hlava.“

Hlinsko - Čáslav 5:1

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „První start v divizi po 12 letech se nám vydařil až nad očekávání. Do utkání jsme šli s pokorou a respektem k soupeři, ale rázem jsme vedli zaslouženě 3:0. Druhá část byla navíc také v naší režii. Velké díky fanouškům, kterých přišlo více než pět stovek. Hlavně ale musíme zůstat na zemi.“

Libiš - Letohrad 1:2

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Jsem moc rád, že jsme vstup do soutěže zvládli vítězně. Ale náš výkon měl k ideálu daleko, hlavně prvních pět minut a závěr utkání by měl být z naší strany kvalitnější. Doufám, že to pro nás bude ponaučení do dalších zápasů.“

Dvůr Králové - Horky n. J. 5:0

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové: „Výsledek hovoří jasně, ale tak jednoznačné to nebylo. Soupeř byl kvalitní v mezihře, ale my jej trestali z brejků a zápas v pohodě zvládli. Vyzdvihl bych Tomáše Pichu, jenž předvedl snad svůj nejlepší výkon a vedle gólu předvedl řadu dalších skvělých akcí. Utkání nám celkově vyšlo, divákům děkujeme za přízeň.“

Poříčany - Vysoké Mýto 2:6

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „První poločas zahráli kluci velice dobře a po zásluze jsme o přestávce vedli 2:1. Ovšem úvod druhé půle byl z naší strany nesoustředěný. Domácí změnili rozestavení a začali se více tlačit před bránu. Naštěstí jsme vždy ve správnou chvíli z brejkových situací dokázali elán domácích zmrazit gólem a utkání dovést do vítězného konce. Velice si vítězství vážíme, protože bodovat na tomto hřišti bude pro další soupeře velmi náročné.“

Benátky n. J. - Trutnov 1:0

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Utkání jsme odehráli vcelku kvalitně, ale mrzí mě, že jsme byli málo odvážní dopředu. Opět to bylo jen po vápno. Defenzíva fungovala výborně, stejně jako domácím. Penalta na konci? Škoda, chvíli předtím jsme špatně řešili situaci, kdy jsme měli zápas dohrát u domácího vápna.“