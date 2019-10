Daniel Sigan, trenér Hlinska: „Měli jsme problém dát do kupy kvalitní kádr, chyběli nám Vašek s Portyšem, navíc se nám v první půli zranil Vukliševič a ve druhé Zub. Nechci hledat výmluvy, soupeř vyhrál zcela zaslouženě. Před námi je nyní úkol konečně zvítězit venku!“

Ondřej Nejman, trenér Náchoda: „Od začátku zápasu jsme byli lepší na míči, soupeř jen nakopával dlouhé pasy a snažil se donutit naši obranu k chybě. Kluci hráli zodpovědně a trpělivě si počkali na rozhodnutí do druhého poločasu. Zasloužená výhra po dobrém výkonu.“

Letohrad - K. Hora 2:1

Aleš Majvald, trenér Letohradu: „ V prvním poločase jsme byli aktivnější na míči, měli jsme víc ze hry, ale hosté nás potrestali z ojedinělého brejku. Druhý poločas se hra vyrovnala a paradoxně v pasáži, kdy se nám nejméně dařilo, jsme během dvou minut utkání otočili. Od té doby jsme hru kontrolovali a měli i šance na navýšení našeho vedení, ale zakončení nás trápilo po celé utkání. Jsem moc rád, že jsme konečně zvládli domácí utkání a věřím, že z nás spadne tlak a při dalším zápase doma předvedeme i kvalitnější výkon.“

Trutnov - Nymburk 2:1

Miloš Dvořák, trenér Trutnova: „Vydřené vítězství. Myslím si, že Nymburk určitě nemá mužstvo, které by se mělo nacházet tam, kde se nachází. Hosté se představili v opravdu dobrém světle, snažili se hrát fotbal, kombinovali, všechno v rychlosti. Pro diváky to bylo zajímavé utkání. Já musím smeknout před kluky, že se zvedli, bojovali a zápas otočili. Vzhledem k šancím, které jsme měli, je naše vítězství zasloužené. Je to velmi důležitá výhra, kterou jsme potvrdili body z minulého kola z Kutné Hory.“

Benátky - Dvůr Králové 2:1

Milan Ujec, trenér Dvora Králové: „Na hřišti druhého celku tabulky se hrál naprosto vyrovnaný fotbal bez velkých šancí na obou stranách. Jak my, tak soupeř jsme stříleli šťastné góly. Domácí měli nakonec více štěstí a z takové pološance duel ve druhém poločase rozhodli.“

Čáslav - V. Mýto 1:2

František Dvořák, trenér Vysokého Mýta: „V tomto utkání jsme prospali začátek a dvacet minut byli horším týmem. Naštěstí jsme z první šance vstřelil úvodní branku a za dalších deset minut druhou. Po změně stran domácí po hodině hry snížili, ale více jim naše obrana nedovolila. Z naší strany to nebyl povedený výkon, ale tři body z Čáslavi mají svoji hodnotu.“