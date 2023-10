/VIDEO/ Podruhé v řadě vyhráli 2:1. Po cenném vítězství v Dobrovici tentokrát fotbalisté Nového Bydžova v divizi C zdolali doma poslední Letohrad a v průběžném pořadí se posunuli na osmou příčku.

sestřih ze zápasu divize C Nový Bydžov - Letohrad | Video: Josef Bekera

Důležitá východočeská bitva dopadla úspěchem reprezentanta Královéhradeckého kraje. Ten šel v divokém úvodu zápasu do rychlého vedení. Na penaltovou trefu Voldána ale v 5. minutě odpověděl po rohovém kopu na zadní tyči hlavičkující Václavek.

Vstupy do obou poločasů vycházely Bydžovským skvěle, v první minutě toho druhého totiž Voldán z dorážky rozhodl o vítězství svého mužstva 2:1. Letohrad si možná nezasloužil prohrát, několik svých nadějných šancí však nedokázal proměnit a tak v tabulce zůstává s pouhými třemi body poslední.

DIVIZE, skupina C – 9. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FK Letohrad 2:1 (1:1). Branky: 2. z pen. a 46. Voldán - 5. Václavek. Rozhodčí: Zima. ŽK: 2:2. Diváci: 165. N. Bydžov: Strýhal – Novák, D. Průcha, Pokorný, Drobný – Vincour (90. + 2. Suchochleb), Trejbal, Voldán (80. Glos), N. Bekera (90. + 2. S. Bekera), M. Marek (90. + 2. Kožíšek) – Langr (63. Špinka). Letohrad: Janůj – Linhart, Kail, Václavek, Štěpán (83. Dvorský) – Knespl (73. Brabec), Macek, Zbudil (73. Nágl), Chládek, Hiller (83. Kadlec) – Kabourek.

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Jsem rád, že jsme potvrdili vítězství z Dobrovice, výkon ale zdaleka nebyl optimální. Dost jsme kazili, ani šance jsme si moc nevytvářeli. Dvě třetiny hráčů se na place trápily. Možná na kluky dolehla tíha okamžiku a byli nervózní. Ale dokázali jsme to umordovat na výhru 2:1, což se počítá. Opět musím pochválit brankáře, jako jeden z mála podal nadprůměrný výkon. Vyzdvihnout si zaslouží i Voldy, který tým táhnul a ještě k tomu vstřelil dvě branky. Tři body jsou vydřené, byly to nervy.“

Vzpruha před důležitým mačem s Letohradem. RMSK má výhru a vítá novou posilu

Aleš Majvald, trenér Letohradu: „Začátek nám nevyšel a po nařízené penaltě jsme prohrávali od druhé minuty. Před kluky smekám za to, jak zareagovali, brzy se nám podařilo vyrovnat a do konce prvního poločasu jsme byli lepším týmem. Dokonce se nám podařilo vstřelit vedoucí branku, ale pro údajný ofsajd nebyla uznána. Druhý poločas jsme začali stejně špatně jako první a po rychle rozehrané standardní situaci jsme dostali druhý gól. To nás na chvíli vykolejilo, ale postupem času jsme domácí zatlačili, vypracovali si dobré šance ke skórování, ale bohužel jsme žádnou neproměnili.“

Nevěděl jsem, co s míčem, tak jsem to křápnul, směje se autor gólu ze 60 metrů

DALŠÍ ZÁPASY: Trutnov - Hlinsko 1:0 (60. Brejcha), Čáslav - Slavia Hradec Králové 1:3 (76. Ronovský - 10. Novotný, 30. vlastní Peca, 90. + 1. Řezáč), Ústí nad Orlicí - Dobrovice 3:1 (10. Souček, 28. Stránský, 41. Tichý - 54. Volf), Vysoké Mýto - Velké Hamry 3:4 (32. Štěpánek, 55. J. Dvořák, 86. z pen. Tomášek - 16. Svrček, 23. Munzar, 48. Vyčítal, 64. z pen. Linka), Turnov - Spoje Praha 1:0 (56. Š. Havel), Benešov - Benátky nad Jizerou 1:2 (51. Sadyk - 7. a 29. Fabián), Chrudim B - Kosmonosy 5:0 (2. Hájek, 15. D. Holub, 23. a 66. M. Zvolánek, 89. Bauer).

V dalším kole čeká Bydžovské další důležitá bitva s týmem ze suterénu tabulky. V sobotu 7. října od 10.30 hodin se hráči RMSK Cidlina představí na trávníku Kosmonos.