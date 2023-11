Skvělý začátek na favorita nestačil. Bydžov musel skousnout krutou porážku

Fotbalisté RMSK Cidlina šli sice v Benátkách nad Jizerou rychle do vedení, ovšem v dalším průběhu utkání pětkrát inkasovali. Středočeši se díky vysokému vítězství prodrali poprvé v sezoně do čela divizní skupiny C. Bydžovští naopak po čtrnáctém kole klesli z dvanáctého na třinácté místo.

Bydžovský tým (v modrém) na půdě favorita neuspěl. | Foto: RMSK Cidlina