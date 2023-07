/FOTO, VIDEO/ Generálkou před startem čtvrté nejvyšší soutěže bude pro fotbalisty Slavie Hradec Králové duel předkola MOL Cupu s Vysokým Mýtem, který sehrají v domácím prostředí v pátek od 18 hodin.

Sestřih zápasu Slavia HK - Třebeš (0:2) včetně výstavní trefy Kosyaka ze 77. minuty. | Video: tvcom.cz, Pavel Hampl

Sešívaní jsou divizním nováčkem, ovšem postup tak úplně nemohli slavit. V krajském přeboru totiž skončili až druzí za Solnicí. O tom, že se však přece jen posunou do republikové soutěže, se rozhodlo krátce po skončení sezony 2022/23, kdy se jejich rival vzdal postupu a přenechal místo právě Slavii.

Jakou roli by hradecký tým mohl hrát v divizi? „Já osobně věřím v klidný střed tabulky, mužstvo na to rozhodně máme. A v dalších letech pak krůček po krůčku stoupat výš a výš,“ přeje si a plánuje mecenáš klubu Patrik Hořeňovský.

„Jsme nováček, máme samozřejmě nějaké svoje sebevědomí, ale na druhou stranu půjdeme do vyšší soutěže s pokorou, protože je pro nás nová. Hráči si to budou muset nejdříve trochu osahat, aby věděli, co je čeká. Těšíme se. Chceme si ověřit, že jsme kvalitní fotbalisti a máme na to,“ doplňuje hlavní kouč mužstva David Homoláč.

Někdejší prvoligový obránce, který si vyzkoušel i angažmá ve Slovanu Bratislava, bude mít k dispozici široký kádr, který byl navíc během letního období vyztužen několika zajímavými jmény.

Do Orlické kotliny přišli zkušený brankář Jakub Vaníček (mj. Dvůr Králové nad Labem či Živanice), útočník či ofenzivní záložník Marek Rajnoch (FC Hradec Králové mládež, Olympia HK, Trutnov, Náchod) a šikovný gruzínský záložník Makhare Matsaberidze, jenž se na jaře objevil v dresu přeborového Rychnova nad Kněžnou. Klub testoval také dva hráče z Polska.

O tom, že by slávisté nemuseli hrát v divizi druhé housle, svědčí i jejich výsledky v přípravném období. Ba naopak, skóre 16:2 ve třech přátelských zápasech budí respekt. První větší test však přijde až nyní. Ambiciózní hradecký tým čeká v pátek utkání předkola MOL Cupu, v němž od 18 hodin vyzve rovněž divizní Vysoké Mýto.

Přípravné zápasy divizního novice

FC Slavia Hradec Králové – FC Hradec Králové U19 7:0 (5:0). Branky: 2., 14., 77. a 81. Krotil, 8. a 16. J. Kabeláč, 45. Hlušička. Slavia HK – I. poločas: Vaníček – Strasser, Kundrt, T. Kabeláč, Hlušička – Vošlajer, Chlumecký, J. Kabeláč, Krotil – Rajnoch, Řezáč; II. poločas: Novák – Strasser, Kundrt, Chlumecký, Hlušička – Málek, Štipák, Tomek, Krotil – Rajnoch, Novotný.



FC Slavia Hradec Králové – SK Libčany 5:2 (4:1). Branky Slavie: 30. Málek, 34. vlastní, 36. Řezáč, 37. z pen. M. Lewkowicz, 89. Rajnoch. Slavia HK – I. poločas: Vaníček – K. Lewkowicz, Kundrt, T. Kabeláč, Hlušička – Málek, M. Lewkowicz, J. Kabeláč, Matsaberidze – Tomek, Řezáč; II. poločas: Novák – Šejvl, Strasser, Mates, K. Lewkowicz – Vošlajer, Štipák, Chlumecký, Krotil – M. Lewkowicz, Rajnoch.



FC Slavia Hradec Králové – RMSK Cidlina Nový Bydžov 4:0 (2:0). Branky: 25. Mates, 28. Vošlajer, 49. Málek, 82. Novotný. Slavia HK: Vaníček (46. Novák) – Strasser, Mates (46. Šejvl), T. Kabeláč (61. Kundrt), Hlušička – Vošlajer (46. Málek), Štipák (61. Chlumecký), J. Kabeláč (61. Tomek), Matsaberidze – Rajnoch (46. Krotil), Řezáč (46. Novotný).