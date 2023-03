Na rozdíl pouhých tří bodů se po venkovním utkání s Velkými Hamry dotáhli na soupeře ze čtvrté příčky divizní tabulky fotbalisté Trutnova. Zároveň uhájili pozici nejlepšího celku soutěže ze zápasů na soupeřových hřištích. V dalším kole je čeká krajské derby s předposledním Náchodem.

Velké Hamry přivítali soupeře z Trutnova v desenském azylu, štěstí jim ale místní zasněžený umělý trávník rozhodně nepřinesl. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Dva soupeře z popředí tabulky proti sobě poslal los 17. kola Fortuna Divize C, duel mezi Velkými Hamry a Trutnovem ale bohužel neměl odpovídající kulisy. Umělý trávník v Desné pořadatelé během sněhové vánice nedokázali dostatečně kvalitně připravit a tak se hrálo v místy neregulérních podmínkách.

Fortuna Divize C – 17. kolo

Velké Hamry – Trutnov 1:2 (0:1)

Duel v Desné odstartoval s takřka půlhodinovým zpožděním. Domácí si vzali čas na odklízení sněhu z hrací plochy, přesto se jim to nepovedlo ani z poloviny. Dobrou zprávou pro hráče Trutnova byl vyhraný los s možností volby strany. Hosté si vybrali tu upravenější a dostali tak příležitost přidat k bojovnosti na útočné polovině soupeře také fotbalovost.

Ta se svěřencům trenéra Markse dařila a s herní převahou přicházely i šance. Hostům se žádnou proměnit nepodařilo, v 18. minutě si ale pod tlakem vstřelil vlastní gól domácí Šídlo a stav 0:1 vydržel až do poločasové přestávky.

Hradec ve Zlíně dotahoval, bod zařídil navrátilec Vašulín

Po celý zápas se hosté hecovali, šli do boje s maximálním zaujetím a podruhé se odměny dočkali v 63. minutě hry. Po rychlém kontru a centru do šestnáctky chyboval domácí gólman, toho využil všudypřítomný Slavík a trefou a la Lafata poslal míč do opuštěné branky – 0:2.

Záhy Severočeši snížili, když na Hampla po centru ze strany vyzrál na přední tyči hlavičkující Svrček. Domácí kontaktní branka povzbudila a ve zbytku duelu si dokázali vynutit převahu. Hosté však bránili pozorně a s přispěním skvělého Hampla v brance už vedení nepustili.

V divizi vůbec poprvé tak Trutnov dobyl půdu Velkých Hamrů, ačkoliv se tentokrát nehrálo přímo na jejich hřišti.

Fakta – branky: 66. Svrček – 18. Šídlo (vlastní), 63. Slavík. Rozhodčí: Klír – Kvaček, Zita. ŽK: 3:2. Diváci: 100. MFK Trutnov: T. Hampl – Zieris, Macek, Mařas – Čechovič, Zezula (91. J. Tobiáš) – M. Knap, Trávníček (83. Rajnoch), Horčička (71. J. Turner) – Slavík (91. Balcar), Brejcha.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Bryscejn, trenér FK Velké Hamry: „Prohráli jsme ze dvou důvodů. Vzhledem k tomu, na jakém terénu se zápas hrál, víceméně na neregulérním, si nemůžeme dovolit dát doma dvě vlastní branky. To nelze. Hodně sněžilo. Na hřišti bylo hodně sněhu. Ale nevymlouváme se na to. Hřiště bylo pro oba týmy stejné. Ale za takových podmínek se příliš šancí nevytváří. Ale my jsme si i přesto nějaké vytvořili. Za stavu 0:2 se ještě dal zápas vyřešit jinak. To, jaké šance zahazujeme, je neskutečný. A dnešní prohra je toho výsledkem. Chyby, které jsme předvedli, si nemůžeme dovolit právě na takovém terénu. Ve druhém poločase jsme měli sice převahu, ale body nemáme.“

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Před zápasem jsme vzhledem k počasí a terénu bojovali za zrušení zápasu, nicméně jsme byli jediní, a tak jsme museli utkání na zasněžené umělé trávě v Desné odehrát, přestože se hazardovalo se zdravím hráčů. Na utkání jsme se těšili, chtěli jsme, aby si to na hřišti Vladimír Marks, trenér TrutnovaZdroj: Jiří Petrrozdali dva kvalitní divizní týmy, bohužel se sobotní dopoledne změnilo ve sněžné hrátky. Na neregulérní hrací ploše jsme se chtěli alespoň trochu pokusit o fotbal, proto jsme díky losu zvolili pro první poločas útočení na upravené polovině hřiště. Vytvořili jsme si několik šancí a po jedné z nich si domácí srazili míč do vlastní branky. Ve druhé půli vcelku logicky dovolilo hřiště náš tým zatlačit a nakopávanými míči do našeho vápna si domácí vytvořili několik závarů. Avšak z brejku se podařilo skórovat opět nám. Přestože jsme po centru brzy inkasovali gól na 1:2, vítězství jsme si už dokázali pohlídat. Tentokrát není možné hodnotit, natož vyzdvihovat jednotlivce, ale o to více vyniklo naše týmové pojetí a bojovnost. Tým šlape a kluci podle mě na hřišti nechali na rozdíl od domácích srdce, díky čemuž jsme získali všechny tři body. Ty nyní potřebujeme potvrdit příští týden na domácím hřišti proti sousednímu Náchodu.“

Zima, vichr, sníh. Úvodní jarní dějství ovlivňuje počasí. Někde se přesto hraje

Další výsledky 17. kola: Liberec B – Vysoké Mýto 3:1, Hlinsko – Dvůr Králové nad Labem 2:0, Benátky nad Jizerou – Letohrad 3:0, Chrudim B – Dobrovice 6:1, Turnov – Čáslav 3:1. Utkání Ústí nad Orlicí – Nový Bydžov a Náchod – Brandýs nad Labem byla odložena.