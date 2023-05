/DIVIZE/ Nováček soutěže RMSK Cidlina po týdnu opět neudržel vedení a vyšel bodově naprázdno. V předešlém domácím duelu s Trutnovem mu na bodový zisk nestačilo ani vedení 3:0 po hodině hry, tentokrát přišel o jednogólový náskok v Čáslavi na konci prvního poločasu, kdy dvakrát zbytečně inkasoval.

Bydžovští (v červeném) si čtvrtou prohrou v řadě zadělali na problémy. | Foto: FK Brandýs n. L.

Po kolapsu v závěrečné třicetiminutovce domácího mače s Trutnovem zajížděli fotbalisté Nového Bydžova na půdu Čáslavi, která usiluje o záchranu. Pod novým koučem Janem Krausem chtěli bodovat, aby si nepřidělali další starosti. Jenže stal se přesný opak.

Cidlinští měli dobrý úvod, ve 12. minutě je po pěkné akci a ještě lepším zakončení poslal do vedení Blažek. A mohlo být ještě veseleji, když zazvonila tyč domácí svatyně. I když gól by stejně neplatil, neboť pomezní arbitr odmával ofsajd.

Pak přišla závěrečná desetiminutovka prvního poločasu, rozhodující pasáž celého zápasu. Domácí totiž dvakrát udeřili. Nejprve se krásně položil do odraženého míče Hajník a gól do šatny dal Bydžovu po dlouhém autu Peca.

Po přestávce mohli hosté vyrovnat, Bekera zprava skvěle naservíroval míč na malé vápno Holcovi, ovšem toho reflexivním zákrokem vychytal Vyhnánek. A tak platilo „nedáš – dostaneš“, když na druhé straně po standardní situaci přidal Hejný hlavou zblízka třetí branku domácího celku, čímž duel definitivně rozhodl.

Čtvrtá prohra za sebou pro Bydžov znamená, že se nebezpečně přiblížil sestupovému pásmu. Na poslední sestupové pozice má totiž už pouze tříbodový náskok. V následujících dvou domácích zápasech (Letohrad, Dobrovice) tak potřebuje bezpodmínečně bodovat, jinak by mohlo být zle.

DIVIZE, skupina C – 27. kolo

FK Čáslav – RMSK Cidlina Nový Bydžov 3:1 (2:1). Branky: 35. Hajník, 44. Peca, 64. Hejný – 12. Blažek. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 3:0. ČK: 0:1 (68. Trejbal). Diváci: 150. Poločas: 2:1. Čáslav: Vyhnánek – Hajník (79. Konyvka), Mráz (82. Schovanec), Petrů, Peca – Chábera (46. Mach), Vančura (92. Havrda), Bašek, Slavík – Hejný (92. M. Dudla), Ronovský. Nový Bydžov: Strýhal – Vincour (64. M. Marek), P. Mokošín, Novák (46. Pokorný), Drobný – Špinka (46. N. Bekera), Štajer, Trejbal, Zvěřina – Blažek – Holec.

Jan Věchet, asistent trenéra Nového Bydžova: „Hráli jsme špatně, náš výkon jsem absolutně nepochopil. Zaslouženě jsme prohráli. Sice jsme si to před týdnem s Trutnovem zkomplikovali, ale místo toho, abychom přijeli do Čáslavi a odrazili se od těch dobrých šedesáti minut, tak to bylo naopak. Vedeme 1:0, vše nám jde na ruku, jenže pak si necháme dát takové hloupé góly. Tentokrát jsme neměli ani na bod. Ještě to bude boj.“

Jakub Svoboda, trenér Čáslavi: „Tři body jsou skvělé, došli jsme k nim po relativně dobrém výkonu. Měli jsme dobrý začátek, který jsme však zazdili chybou a hosté šli do vedení. Chvíli jsme byli opaření, pak se k nám přiklonilo štěstíčko, když zvonila tyč naší brány. Pomáhali jsme si dlouhými nákopy na vysokého útočníka, nakonec dal Hajník krásný gól zpoza vápna. Druhý jsme přidali po autovém vhazování. Ve druhé půli jsme chtěli udržet tempo hry a co nejrychleji rozhodnout. Ronovský ale ve výborné pozici mířil do gólmana. Na druhé straně nás podržel Vyhnánek. Třetí branku přidal Hejný po standardní situaci. To nás trochu uklidnilo, přesto jsem se až do konce o výsledek obával. Zápas nám udělali obránci. Dotáhli jsme se na Brandýs, s nímž máme lepší vzájemné duely. Jsme dál ve hře o záchranu.“

Trutnov - Dvůr Králové nad Labem 3:0 (35. Brejcha, 58. z pen. Zezula, 78. Zieris), Náchod - Velké Hamry 0:1 (22. Černý), Vysoké Mýto - Ústí nad Orlicí 0:0, Letohrad - Dobrovice 1:0 (86. Faltus), Brandýs nad Labem - Hlinsko 2:1 (30. Gebert, 64. Folwarczny - 45. + 1. Zelenka), Chrudim B - Benátky nad Jizerou 1:4 (65. Straka - 12. Glöckner, 24. Šimeček, 82. Komárek, 90. Boček), Liberec B - Turnov 6:1 (2. a 33. Yuzvak, 24. a 75. Hudák, 45. Lehoczki, 48. Lupoměský - 5. Šťovíček).

V dalším kole čeká celek RMSK Cidlina další záchranářská bitva, tentokrát však na domácím trávníku. V neděli 28. května do Nového Bydžova přijede Letohrad. Pro oba týmy velmi důležité utkání odstartuje tradičně úderem 17. hodiny.