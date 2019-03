Východní Čechy - Ohlasy trenérů fotbalových týmů z regionu po zápasech 17. kola divize C.

Divize C: Náchod - Trutnov | Foto: Zdeněk Majer

Náchod - Trutnov 2:3

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: ,,V hodně emotivním utkání se hrál krásný zápas nahoru – dolů. Nás trochu přibrzdil fakt, že jsme se vůbec poprvé představili na přírodním trávníku. Trvalo nám, než jsme se přizpůsobili. Po celých 90 minut jsme podnikali rychlé kontry a je jen škoda, že jsme je několikrát nedokázali lépe vyřešit. Nakonec ale vyrovnaný duel přesto rozhodla naše lepší produktivita.“ Č. Brod - Pardubice B 0:0, pen. 1:3 Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice: „Hrálo se na těžkém terénu, který byl na hranici regulérnosti. Přesto jsme působili fotbalovějším dojmem. V prvním poločase jsme si vytvořili dvě čisté brankové příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Druhá půle již žádné větší šance nepřinesla a na stále horšícím se hřišti se převážně bojovalo. Utkání tak dospělo do penaltového rozstřelu, kde jsme si nakonec zaslouženě připsali bonusový bod.“ Slatiňany - Čáslav 2:0 Petr Myška, trenér SK Spartak Slatiňany: „Pro nás hodně důležité vítězství, které je zasloužené. Čáslav jsme, kromě trefeného břevna, do ničeho nepustili a sami ještě některé šance neproměnili. Chválím všechny hráče za výkon. Doufám, že minimálně stejně zahrajeme i ve Dvoře Králové.“ Pořádná divočina v Náchodě, domácí viděli osm žlutých! Přečíst článek ›

„Odehráli jsme fantastický zápas. Kluci podali snad nejlepší výkon, který jsem od nich viděl. Celý zápas jsme soupeře tlačili, bohužel poté jsme udělali dvě chybičky a on toho dokázal využít. Kapitola sama pro sebe je, co předvedli rozhodčí. Vůbec to nechápu, doufám, že to kluky nepoznamená a budou fotbalem bavit dál.“