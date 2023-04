Útočník Marek Rajnoch se stal gólovým hrdinou krajského divizního derby mezi fotbalisty Dvora Králové nad Labem a Náchoda. Na podzim ještě hráč Trutnova, teď už Náchoda, vsítil pod Hankovým domem dvě branky a byl tak jediným střelcem jinak ne zrovna kvalitního utkání.

Podívejte se, jak to vypadalo při derby pod Hankovým domem, kde se potkaly celky Dvora Králové nad Labem a Náchoda. | Video: Renata Jírová

Zaslouženou výhrou hostujícího celku skončilo nedělní krajské derby mezi fotbalisty Dvora Králové nad Labem a Náchoda. Ve 22. kole Fortuna Divize C domácí hráči protáhli čekání na vstřelenou branku na těžko uvěřitelných 856 minut. Soupeř se důležitým vítězstvím vrátil do reálného boje o záchranu.

Divize pod Krkonošemi: Trutnov líčil Csaplárovu past, rivala zdravil Dino Koller

Fortuna Divize C – 22. kolo

Dvůr Králové nad Labem – Náchod 0:2 (0:1)

Souboj dvou aktuálně nejslabších mužstev v soutěži přilákal pod Hankův dům velmi pěknou návštěvu čítající tři stovky diváků, kdo ale přišel, musel být z úrovně divizního derby zklamán. Oba soupeři jen potvrdili, že se ve spodní části tabulky nacházejí po právu.

Fortuna Divize C - 22. koloZdroj: Renata Jírová_Zápas opravdu mnoho zářivých momentů nepřinesl. V prvním poločase se s jeho tíhou lépe vypořádali hosté. Ti jako by nejprve čekali, s čím na ně vyrukuje soupeř, když se ale Dvoráci na útočné polovině nijak zvlášť nečinili, vystrčili růžky Náchodští.

Už ve 4. minutě z toho byla stoprocentní loženka, ke které ve zbytku první půle hosté přidali i další dvě zajímavé příležitosti. Zasloužené odměny se pak dočkali ve 34. minutě, kdy si míč po rohovém kopu našel hlavu Rajnocha, jenž na přední tyči mířil přesně – 0:1.

Stejný hráč se prosadil po necelé půlminutě druhého poločasu, kdy využil naprostého chaosu ve dvorské obraně a náskok svého mužstva pohodlně zdvojnásobil. Ve zbylých minutách se utkání de facto jen dohrávalo. Domácí s žádným výraznějším tlakem nepřišli a další nulou na kontě vstřelených branek jen prohloubili jarní krizi, která je dál drží na poslední příčce divizní tabulky.

Podzimní krajská derby: Náchod – Trutnov 0:1, Nový Bydžov – Náchod 2:1, Náchod – Dvůr Králové n. L. 2:2, Trutnov – Nový Bydžov 0:0, Dvůr Králové n. L. – Trutnov 2:1, Nový Bydžov – Dvůr Králové n. L. 4:0. Jarní krajská derby: Trutnov – Náchod 1:1, Náchod – Nový Bydžov 1:4, Dvůr Králové nad Labem – Náchod 0:2.



Aktuální tabulka krajských derby

1. Nový Bydžov 4 3 1 0 10:2 10 bodů

2. Trutnov 4 1 2 1 3:3 5 bodů

3. Náchod 6 1 2 3 7:10 5 bodů

4. Dvůr Králové n. L. 4 1 1 2 4:9 4 body

Fakta – branky: 34. a 46. Rajnoch. Rozhodčí: J. Jirák. ŽK: 1:1. Diváci: 299. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – O. Štědrý, Prokš, Hospedales (76. Tuťálek), T. Picha – Ramdeen, Hruška (40. P. Šťastný), Votrubec, M. Hrubý (49. Mertlík), F. Machač – Allen (78. Rydval). FK Náchod: Baláž – D. Král, L. Knap, Locker, Brich – Jahoda (68. Zámečník), Jakub Petřík, Rajnoch, Ansorge (74. D. Hrubý) – Havlena (90. Simon), Světlík.

KRAJSKÝ FOTBAL: Jičínská smršť ve druhém poločase, na spoustě míst se odkládalo

Ohlasy trenérů

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Utkání se mi samozřejmě hodnotí velice špatně, jelikož jsme ho absolutně nezvládli. V prvním poločase jsme byli málo nebezpeční směrem do útočné fáze, navíc nám soupeř vstřelil branku ze standardky. O přestávce jsme si v kabině řekli, že budeme odvážnější, provedli jsme i nějaké změny v sestavě, hrubou chybou v obraně jsme ale ihned po návratu na hřiště darovali hostům druhý gól. Vyhráli tak Náchodští a nezbývá mi, než jim k vítězství pogratulovat.“

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Po posledním mistrovském utkání jsem byl hodně kritický k obranné činnosti celého mužstva. V derby jsme se chtěli v této činnosti posunout do úplně jiné kvality a myslím, že se nám to povedlo. Navíc jsme k tomu přidali i kvalitní útočnou fázi v první části utkání, kdy jsme si vypracovali několik gólových příležitostí. Druhý poločas už náš výkon především v útočné fázi tak kvalitní nebyl. Jsem rád, že mužstvo pracovalo a pokusíme se dál získávat tolik potřebné body. Potřebujeme, aby se nám uzdravili alespoň někteří hráči, protože by bylo více variant při případném střídání.“

Dvorské fotbalisty se před utkáním s Náchodem pokusil namotivovat ke střeleckému vzepjetí i nejlepší střelec české reprezentační historie Jan Koller, ani jeho videovzkaz ale nakonec svěřencům trenéra Františka Šturmy nepomohl.

Zdroj: Robert Nosek