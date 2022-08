Dvě kola na rozehrání mají za sebou a účastníci Fortuna Divize C již si stihli udělat obrázek o tom, jaké ambice by v letošním ročníku mohli mít. Z kvarteta reprezentujícího Královéhradecký kraj jsou na tom v tabulce zatím nejlépe fotbalisté Trutnova, kteří z šesti možných vydolovali čtyři body.

Na padesátiprocentní bilanci jsou hráči Dvora Králové nad Labem a Nového Bydžova, pouhý jeden bodík pak má na kontě Náchod.

Premiérová výhra Bydžova před návštěvou kola. Dvůr doma inkasoval tvrdý direkt

A již víkendový program může vše změnit. Právě náchodští fotbalisté totiž v pikantním derby přivítají Trutnov a kdo váhá, na který zápas ze sobotní nabídky vyrazit, měl by přemýšlet zrovna na tomto duelu.

Oba rivalové před podzimní částí sezony vyměnili trenéry a jak pro domácího Karla Krejčíka, tak pro Vladimíra Markse půjde o velkou derby premiéru. Vyhrát chtějí pochopitelně oba, o dost zkušenější náchodský kouč má k tomu jednu další motivaci navíc.

Trutnov naposledy na domácím hřišti remizoval s Velkými Hamry.Zdroj: Jiří Petr

Jeho tým v dosavadních dvou duelech ještě ani jednou neskóroval. Malý, Petřík, Ansorge, Brich, posila Bičiště či nadaný mladíček Gois, ti všichni zatím střelecky mlčí. V prestižním souboji budou chtít střeleckou neplodnost konečně prolomit.

Proti bude soupeř z Krkonoš. Trutnov do sezony vstoupil výhrou 2:1 v Turnově, z poloviny ji potvrdil remízou 1:1 proti silným Velkým Hamrům. A teď si věří i na Náchod. Však také na jeho hřišti z devíti divizních případů dokázal hned čtyřikrát vyhrát.

Bilance Náchoda s Trutnovem



2010/2011 Trutnov – Náchod 0:3, 1:0

2011/2012 Náchod – Trutnov 1:1, 4:2

2013/2014 Trutnov – Náchod 2:3, 0:3

2014/2015 Náchod – Trutnov 0:1p, 0:1

2016/2017 Náchod – Trutnov 2:1, 2:3

2018/2019 Trutnov – Náchod 3:0, 3:2

2019/2020 Trutnov – Náchod 4:3, 1:0

2020/2021 Trutnov – Náchod 0:2, 2:4

2021/2022 Trutnov – Náchod 2:0, 0:1

Ve stejném čase nastoupí ke svému třetímu utkání v novém ročníku fotbalisté Dvora Králové nad Labem. Tým trenéra Františka Šturma odehrál úvodní dva duely před vlastním publikem, podal však dva diametrálně odlišné výkony. Nejprve výrazně obměněná sestava nadchla soustředěnou hrou proti favorizované Dobrovici (2:0), týden na to schytala málo vídaný výprask 0:5 od Hlinska.

Předzápasové u Fortuny



Náchod – Trutnov

2.00 – 4.10 – 2.30

Ústí n. O. – Dvůr Králové n. L.

1.57 – 3.85 – 3.45

Benátky n. J. – Nový Bydžov

1.33 – 4.85 – 4.40

Až sobotní bitva na půdě ústecké Jiskry tak bude moci napovědět, jak na tom doopravdy Dvoráci jsou.

Až v neděli půjde do hry čtvrtý reprezentant kraje, jímž je od letoška nováček skupiny C Nový Bydžov. Svěřenci „Tarzana“ Petra Průchy do sezon vstoupili porážkou 1:2 na půdě Hlinska, pak ale doma před pětistovkou (!) diváků přehráli Ústí nad Orlicí 2:0. Důležité premiérové body tak mužstvo v nové soutěži získalo a v klidném rozpoložení může vyrazit do boje s celkem Benátek nad Jizerou.

Pravda, u Středočechů se od Bydžovských mnoho nečeká. Domácí jsou jasným favoritem, zato RMSK Cidlina může jen překvapit. Ostatně napovídají tomu i kursy sázkových kanceláří.

