Nadmíru kruté bylo k zástupcům Královéhradeckého kraje 25. kolo Fortuna Divize C. Všechny tři reprezentanti regionu si v něm připsali porážky. V tabulce nejlépe postavený Trutnov doma hostil lídra soutěže Kolín. Více jak hodinu hry svěřenci trenéra Miloše Dvořáka se soupeřem drželi krok, až v 66. minuty inkasovali zásluhou hostujícího Vondráčka. Favorita gól povzbudil natolik, že v závěrečné desetiminutovce přidal za záda domácího gólmana Kobose další čtyři branky!

Také Náchod nastoupil proti lépe postavenému soupeři a s Benátkami držel bezbrankový stav do 83. minuty. V ní se ale střelecky prosadil hostující Mbah a svému týmu zajistil cenné tři body.

Třetiligové derby: obrat po změně stran a Chlumec slaví třetí vítězství za sebou

Do třetice padl i sestupem hodně ohrožený celek Dvora Králové nad Labem. Kouči Kunešovi chyběla řada opor, o to těžší úkol před Dvoráky v souboji na půdě Velkých Hamrů stál. Hosté ke všemu inkasovali už po dvou odehraných minutách. Do pauzy se domácí prosadili ještě jednou a odpověď našli i na kontaktní branku Hrušky, když v 58. minutě pečetil jejich výhru 3:1 Žitka.

Fortuna Divize C, 25. kolo

Trutnov – Kolín 0:5 (0:0)

Fakta – branky: 66. Vondráček, 80. Štancl, 83. a 85. Čapek, 88. V. Němec. Rozhodčí: Bahník. Hráno bz karet. Diváci: 102. Poločas: 0:0.

MFK Trutnov: Kobos – Macek, Zieris, Mařas (84. J. Herout), J. Turner (76. Metlický) – Marcel Štěpánek, Jirousek (76. P. Holubec), M. Knap, Zezula – Brejcha (67. Valášek), Slavík.

Náchod – Benátky n. J. 0:1 (0:0)

Fakta – branka: Mbah. Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 2:2. Diváci: 180. Poločas: 0:0.

FK Náchod: J. Hladík – L. Knap, Balcar, T. Kabeláč, Vr. Hak – Světlík (85. O. Tobiška), Brich (85. Melichar), Jakub Petřík, Ansorge (72. Hrubý) – Malý, Vencl (85. Vančák).

Velké Hamry – Dvůr Králové nad Labem 3:1 (2:0)

Fakta – branky: 2. a 58. z pen. Žitka, 31. Šťovíček – 50. Hruška z pen. Rozhodčí: Z. Šimek. ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 2:0.

TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Rejl, Stevanović, Tomeš – M. Ráliš – D. Ráliš, Hruška (82. D. Bednář), V. Martinec, Machač (46. T. Formánek) – Vitebský.