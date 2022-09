Fortuna Divize C, 7. kolo

Brandýs nad Labem – Trutnov 2:4 (2:1)

Ačkoliv se Středočechům na startu podzimu nedaří, vstup do sobotního utkání předvedli velice slibný. Už po sedmi odehraných minutách se domácím povedla rychlá akce, na jejímž konci byl zakončující Malák. Když pak o dvacet minut později Honcharenko zakroutil míč do branku přímo z rohového kopu, s trutnovskými nadějemi na bodový zisk to nevypadalo růžově – 2:0.

Výsledek, který nepomohl ani jednomu. Remízu v Náchodě však musel brát spíš Dvůr

Velká klika, že se hostům ještě před odchodem do šaten podařilo snížit. Šťastným střelcem byl ve 43. minutě Trávníček a už při pohledu do tváří domácích hráčů bylo při konečném hvizdu rozhodčího vidět, že v polovině zápasu řádně znejistěli.

Ještě hůř bylo hráčům Brandýsa sedm minut po návratu na trávník. Po akci Zierise se Štěpánkem vyšlo zakončení na Rajnocha a trutnovský útočník proklestil míč do domácí sítě podruhé – 2:2.

Hostům narostla křídla, usilovali o vítězství, rozhodující šance ale ne a ne přijít. Minutu před koncem však Zezula naservíroval balón jako na podnose Slavíkovi a střídající žolík rozhodl o vítězství Východočechů.

Stejný hráč chvíli poté přidal ještě jednu trefu a trutnovským hráčům se na dalekou cestu vyjíždělo velmi z vesela.

Chlumec B zvládl duel na jedna mínus. V Týništi byl festival neproměněných šancí

Fakta – branky: 7. Malák, 27. Honcharenko – 43. Trávníček, 52. Rajnoch, 89. a 90. (+2) Slavík. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 3:3. Diváci: 80. FK Brandýs nad Labem: Fiala – Kaiser, Janovský, Baloun, Hrčka (66.Zamazal) – Temelkovski, Honcharenko (79.Plucha), Folwarczny, Dosoudil – Šmejkal, Malák (79.Reisenger). MFK Trutnov: T. Hampl – Macek, Zieris, Mařas (46. J. Tobiáš) – Štěpánek, M. Knap, Trávníček (92. Jirousek), J. Turner (90. Balcar) – Čechovič (71. Slavík), Rajnoch, Zezula.

Ohlasy na utkání

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „V prvním poločase jsme neúspěšně bojovali s neoblíbeným dopoledním začátkem utkání a rovněž velmi účelnou hrou domácích. Výborným pohybem a důrazem nám nedovolili hrát naší hru, sami naopak hrozili z rychlých akcí a standardních situací. Dvoubrankovou ztrátu jsme začali stahovat až těsně před poločasem typickým zakončením Michala Trávníčka. Technická střela zpoza vápna byla jeho premiérovou trefou v našem dresu. Poločasová přestávka pak snahu domácích utnula úplně, řekli jsme si jak chceme hrát a od první minuty druhého poločasu jsme začali pracovat na obratu v utkání. Skóre srovnal po přihrávce Marcela Štěpánka střelou do protipohybu domácího brankáře Marek Rajnoch a po akcích Pepy Zezuly, resp. Michala Trávníčka se dvakrát prosadil Kuba Slavík. Jsem velice rád, že jsme v zápase ukázali víru ve vlastní schopnosti až do úplného závěru utkání a kombinační hrou jsme dokázali skóre otočit. Všechny naše branky padly po pěkných fotbalových akcích a navíc se prosadili všechny naše ‚hradecké posily‘. Domácím přejeme, aby se všichni zranění hráči mohli zase co nejdříve zapojit do hry, jejich marodka je opravdu nevídaná.“