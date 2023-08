VIDEO: Derby mělo jednoznačný průběh. Trutnov rozhodl třemi góly do poločasu

Fotbalová divize C přinesla první krajské derby sezony 2023/2024. Do Nového Bydžova zavítal tým Trutnova, kterému se vstup do nového ročníku příliš nepovedl. Avšak na půdě RMSK Cidlina to byla úplně jiná písnička. Svěřenci kouče Markse byli od úvodu lepším celkem a po zásluze zvítězili 4:1.

sestřih z utkání divize C Nový Bydžov - Trutnov (1:4) | Video: Josef Bekera