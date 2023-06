/DIVIZE/ Fotbalisté Nového Bydžova si domácí výhrou 2:0 s Dobrovicí prakticky zajistili setrvání ve čtvrté nejvyšší soutěži. K úplné definitivě jim stačí uhrát bod ve Dvoře Králové nad Labem nebo jakékoliv zaváhání jednoho ze dvou pronásledovatelů (Čáslav, Brandýs nad Labem).

Bydžovští už potřebovali tři body jako sůl. Pět porážek za sebou do jejich tábora vkradlo pořádnou dávku nervozity. Po důležité výhře ale mohou být o poznání klidnější. Domácí vítězství proti Dobrovici si zajistili dvěma góly ve druhé desetiminutovce střetnutí.

V obou případech byl zakončovatelem Holec. Nejprve mu stačilo jen nastavit placírku poté, co mu bek Drobný z levé strany naservíroval míč jako na zlatém podnose před prázdnou svatyni. Nutno poznamenat, že se jednalo o parádní kombinační akci. Ve druhém případě cidlinský útočník přehlavičkoval chybujícího brankáře Kocmicha.

V dalším průběhu se už ani na jedné straně gólově nic neurodilo. Celek RMSK se soustředil hlavně na to, aby neinkasoval. Středočeši se sice snažili, ovšem jejich úsilí končilo na pozorné defenzivě Bydžova. V jediné jejich větší šanci po rohovém kopu hlavičkujícího Volfa skvěle vychytal Strýhal.

DIVIZE, skupina C – 29. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FK Dobrovice 2:0 (2:0). Branky: 12. a 20. Holec. Rozhodčí: Štípek. ŽK: 2:2. Diváci: 260. Poločas: 2:0. Nový Bydžov: Strýhal – Marek, P. Mokošín, Novák, Drobný – N. Bekera (79. Vincour), Štajer (65. Staněk), Voldán (65. Kožíšek), Zvěřina (90. Hruška) – Blažek – Holec (79. Podhajský). Dobrovice: Kocmich – Hubač (46. Zelinka), Horák (84. Kučera), Marek Sedláček, Bičiště – Kohout, Bora, Král (61. Pečínka), Klain – Tomíček (71. Kopecký), Volf.

Jan Kraus, trenér Nového Bydžova: „Pro nás to byla po dlouhé době strašně důležitá výhra. Myslím si, že za první poločas jsme si ji zasloužili, i když soupeř byl velice dobrý, důrazný, což nám moc nesedí. Podle mě jsme v první půli měli více ze hry. Ve druhém poločase jsme to malinko zatáhli a tak dobrý fotbal jsme už nehráli. Doufejme, že tyhle důležité tři body příští týden potvrdíme a zachráníme divizi.“

Michal Sedláček, trenér Dobrovice: „Tento zápas musím hodnotit negativně, jelikož jsme prohráli a moc šancí jsme si nevytvořili. Utkání jsme si prohráli do 20. minuty, kdy domácí vedli 2:0, oba góly jsme jim trošku darovali. Nejprve jsme udělali taktickou chybu na straně a druhá branka jde trochu za naším gólmanem. Ale to se stane, jsme lidi a chyby děláme. V poločase jsme na hráče apelovali, že ještě není nic ztraceného. Bohužel, Bydžov se pak soustředil už jen na obranu a pustil nás do jediné šance z rohu, kdy náš hráč dobře hlavičkoval, jenže domácí podržel brankář. Měli jsme už jen takový pseudotlak, kdy jsme drželi balon, ale žádnou šanci jsme si nevytvořili.“

Další zápasy

Letohrad - Dvůr Králové nad Labem 2:0 (31. Šplíchal, 63. Kabourek), Trutnov - Ústí nad Orlicí 1:2 (26. Slavík - 10. Tichý, 13. z pen. P. Chleboun), Liberec B - Náchod 3:0 (20. a 35. Lupoměský, 73. F. Papoušek), Čáslav - Hlinsko 2:1 (57. z pen. a 72. Vančura - 36. Křižák), Vysoké Mýto - Turnov 4:4 (6. Mokrejš, 12. Žahourek, 19. Habrman, 85. Wimmer - 8. z pen. Beníšek, 58. Tomašov, 72. a 75. Š. Havel), Chrudim B - Velké Hamry 2:0 (32. Zvolánek, 87. z pen. Sedlák), Brandýs nad Labem - Benátky nad Jizerou 3:1 (25. Studecký, 32. Folwarczny, 90. + 2. Nykodým - 44. Macek).

Utkání závěrečného kola této sezony sehraje RMSK Cidlina na půdě krajského rivala Dvora Králové nad Labem, který je už jistým sestupujícím mužstvem. Hrát se bude v neděli 11. června od 17 hodin.

