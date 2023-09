Fotbalisté Slavie Hradec Králové o víkendu zapsali čtvrtý vítězný zářez v divizi C. Svěřenci trenéra Davida Homoláče v Orlické kotlině porazili Turnov 2:1. Rozhodující branku obstaral stoper Tomáš Kabeláč, jenž se trefil po rohu hlavou.

sestřih divizního utkání Slavia HK - Turnov | Video: Ivo Zahradník

Nejprve tři výhry, pak dvě prohry a nyní opět vítězná radost. Taková je dosavadní bilance hradeckého týmu v divizi. Díky tomu nováčkovi patří prozatím lichotivé čtvrté místo. Proti Turnovu byli Sešívaní lepším mužstvem a po zásluze brali tři body.

Byli to ale hosté, kteří měli první gólovku, jenže nezužitkovali samostatný únik, ani hlavičku po následném rohovém kopu. A tak šli do vedení ve 27. minutě domácí. Krotil zleva odcentroval, Rajnoch si poblíž penaltového puntíku zpracoval míč a z otočky pálil přesně k tyči.

Do druhého poločasu vstoupila lépe Slavia, ovšem Jan Kabeláč v gólovce selhal, tudíž přišel trest. Domácí se dopustili chyby v rozehrávce, míče se chopil Nosek, běžel s ním do vápna a když už to vypadalo, že byl vytlačen ze střeleckého úhlu, tak překvapil Vaníčka. Turnovští se ale neradovali dlouho, neboť za čtyři minuty znovu vedli Východočeši. Vošlajer z rohu posadil míč na hlavu Tomáše Kabeláče a ten věděl, jak s ním naložit.

Zkušený stoper se pak zaskvěl i na druhé straně, když vyrazil střelu hostů z trestného kopu kousek za velkým vápnem, která prošla zdí a mířila do branky. Na druhé straně mohl přidat pojistku Novotný, ale svoji šanci neproměnil. Slávisty to nakonec mrzet nemuselo, neboť si závěr duelu pohlídali.

DIVIZE, skupina C – 6. kolo

FC Slavia Hradec Králové – FK Turnov 2:1 (1:0). Branky: 27. Rajnoch, 64. T. Kabeláč – 60. Nosek. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 3:1. Diváci: 120. Slavia HK: Vaníček – Strasser, Mates, T. Kabeláč, Hlušička – Vošlajer (77. Šejvl), Tomek, J. Kabeláč, Krotil – Rajnoch (89. Kundrt), Novotný. Turnov: Kopal – Chládek (81. Jíra), Holub, Vencbauer, P. Havel, Š. Havel (83. Beníšek), Malý (81. Tobiaš), Peuker, Petržilka, Landfeld (64. Prokopec), Nosek (73. Linhart).

DALŠÍ ZÁPASY: Spoje Praha - Nový Bydžov 3:1 (5. z pen. Miskovič, 35. a 85. Ladra - 14. Voldán), Dobrovice - Trutnov 3:2 (13. Pánek, 80. Volf, 84. z pen. Marek Sedláček - 28. Brejcha, 74. Štěpánek), Ústí nad Orlicí - Chrudim B 5:0 (5. Vašek, 8. Bednář, 39. Hrnčíř, 49. Souček, 65. Sokol), Letohrad - Čáslav 1:0 (76. Lorenc), Kosmonosy - Vysoké Mýto 2:3 (49. Strnad, 59. Prieložný - 22. Štěpánek, 54. Habrman, 90. Jan Dvořák), Hlinsko - Benešov 3:1 (38. Křivka, 67. Šmahel, 83. Straka - 69. Kulhavý), Velké Hamry - Benátky nad Jizerou 0:1 (16. Glöckner).

V dalším kole hradecká Slavia cestuje na půdu extřetiligového Benešova. Utkání se hraje v sobotu 16. září od 10.15 hodin.