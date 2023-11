Fotbalistům Nového Bydžova v utkání 13. kola divize C s Velkými Hamry chybělo několik klíčových hráčů a nakonec doma s favorizovanými hosty po boji prohráli 1:2, když rozhodující branka padla až deset minut před koncem z pokutového kopu. V průběžné tabulce mužstvo RMSK kleslo z jedenáctého na dvanácté místo.

Sestřih divizního utkání Nový Bydžov - Velké Hamry | Video: Josef Bekera

Východočeši šli do utkání s třetím týmem tabulky v oslabeném složení, neboť jim chyběly opory Blažek, Langr a Marek. Přestože hosté byli velkým favoritem a hned v úvodu utkání se dostali do vedení, Bydžovští hlavně díky výkonu ve druhém poločase nebyli daleko od bodového zisku.

Úvodní gól utkání padl po dlouhém nákopu Hamerských, kdy se míče zmocnil Žitka, obešel dva protihráče a střelou k tyči otevřel skóre. Domácí vyrovnali krátce po přestávce. Rychlonohý Bekera si to s balonem namířil mezi dva hostující stopery, unikl jim a po prvním neúspěšném pokusu dokázal překonat gólmana Čamrdu napodruhé.

Přestože hosté měli v celém utkání více šancí, vyrovnané skóre vydrželo až do 80. minuty, kdy padla rozhodující branka. Hostující Svrček u rohového praporku obešel Drobného a následně po kontaktu s ním spadl ve vápně na zem, což rozhodčího přimělo písknout penaltu. Tu bezpečně proměnil zkušený Krejčík.

DIVIZE, skupina C – 13. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FK Velké Hamry 1:2 (0:1). Branky: 48. N. Bekera – 4. Žitka, 80. z pen. Krejčík. Rozhodčí: Matula. ŽK: 3:3. Diváci: 135. N. Bydžov: Strýhal – Novák, D. Průcha, Pokorný, Drobný – Špinka (53. Kolář), Trejbal, Voldán (46. Kožíšek), Glos (85. Horák), Vincour – N. Bekera. V. Hamry: Čamrda – Zounek, Váňa, Roll, Štěpánek – Linka, Javůrek, Krejčík (85. Hanzlíček), Munzar, Svrček – Žitka (73. Rudolf).

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Prohráli jsme s kvalitním soupeřem. Škoda ztrát, kterých bylo hodně. Šli jsme do utkání s určitými obavami a zejména v první půli se to projevilo. Ve druhém poločase se kluci vydali ze všech sil a byť to po tom první nevypadalo, tak jsme sahali po bodu. Kdybychom vyřešili pár brejkových situací, mohl být výsledek příznivější. Hosté sice nedali asi čtyři vyložené šance, ale za stavu 1:1 byli nervózní. O naší prohře nakonec rozhodla penalta.“

DALŠÍ ZÁPASY: Trutnov - Turnov 1:2 (43. z pen. Trávníček - 51. Prokopec, 66. z pen. P. Havel), Ústí nad Orlicí - Slavia Hradec Králové 6:1 (11. a 21. Sokol, 27. Souček, 48. Bednář, 61. vlastní Chlumecký, 69. Tichý - 77. vlastní Langer), Chrudim B - Benátky nad Jizerou 1:2 (53. Zvolánek - 20. Glöckner, 33. vlastní Vácha), Vysoké Mýto - Spoje Praha 3:1 (19. Velinský, 33. a 84. Šplíchal - 57. Madej), Dobrovice - Hlinsko 1:1 (55. Knobloch - 14. Opina), Letohrad - Kosmonosy 0:3 (60. Prieložný, 72. Pažout, 79. z pen. Pajer), Čáslav - Benešov 0:2 (5. Nešpor, 21. Kulhavý).

V dalším kole čeká celek RMSK Cidlina těžké utkání na půdě druhého týmu tabulky Benátek nad Jizerou. Středočeši ve třinácti zápasech inkasovali pouze čtyři (!) branky. Hrát se bude v neděli 5. listopadu od 14 hodin.