/DIVIZE/ Fotbalisté Nového Bydžova si zahrávají s ohněm. Domácí porážkou s Letohradem si pořádně zkomplikovali cestu za záchranou čtvrté nejvyšší soutěže. V pátečním zápase doma proti Dobrovici (18.00) tak potřebují nutně zvítězit.

sestřih divizního utkání Nový Bydžov - Letohrad | Video: Josef Bekera

Jednalo se o důležitý souboj tabulkových sousedů a týmů se stejným počtem bodů. Bylo jasné, že kdo vyhraje, záchranu bude mít už takřka jistou. Tři body nakonec uzmul hostující Letohrad díky gólu po rohovém kopu necelých deset minut před závěrečným hvizdem. Bydžov mohl předtím několikrát rozhodnout, jenže doplatil na střeleckou nemohoucnost, kterou z velké části zapříčinila i nervozita.

Místo téměř jisté divizní záchrany tak přišla pátá porážka za sebou. Ta jen ukázala, jak moc velká deka momentálně leží na hráčích. RMSK nyní bude muset zvládnout páteční domácí zápas pravdy s Dobrovicí, aby si zachoval divizní příslušnost i pro další soutěžní ročník.

DIVIZE, skupina C – 28. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FK Letohrad 0:1 (0:0). Branka: 82. Nágl. Rozhodčí: Milner. Bez karet. Diváci: 210. Poločas: 0:0. Nový Bydžov: Strýhal – M. Marek (70. Kožíšek), P. Mokošín, Jakub Novák, F. Drobný – Špinka (28. Vincour), Štajer, Zvěřina – Blažek – N. Bekera, Holec. Letohrad: Janůj – Lorenc, Nágl, Kail, Šponar – Macek, Zbudil (69. Chládek), Šplíchal, Štěpán, Hiller (74. Netolický) – Kabourek (90. + 2. Kadlec).

Jan Kraus, trenér Nového Bydžova: „Těžko se mi to hodnotí. Bohužel, když nebudeme v soupeřově šestnáctce důraznější a nedáme ani ty více než stoprocentní šance, tak vyhrát se prostě nedá, bez branek už vůbec ne. Soupeř ani jednou nevystřelil, gól jsme si dali sami, ale tak to je. Myslím si, že herně jsme byli suverénně lepší, ale rozhodují branky. V tom jsme malým důrazem a profesorským řešením šancí opět ztratili body. Pořád to máme ve vlastních rukou. Je to jen na nás, jestli nějaký gól dáme a něco uděláme.“

Aleš Majvald, trenér Letohradu: „První poločas herně z naší strany špatný nebyl, ale ve vápně jsme moc nebezpeční nebyli. Domácí hrozili z brejků. Vstup do druhé půle se nám nepovedl a soupeř nás zatlačil, naštěstí pro nás ale gól nevstřelil. Postupně se nám podařilo tlak otupit, dát gól po rohu a závěr dovést do zdárného konce. Víme, že hlavně druhý poločas dobrý nebyl, ale výhry si vážíme a věříme, že za týden podáme lepší výkon.“

Další zápasy

Hlinsko - Trutnov 3:1 (21. Křižák, 39. Hlouš, 45. + 1. Zelenka - 11. Slavík), Dvůr Králové nad Labem - Čáslav 3:1 (50. Allen, 53. z pen. S Trawally, 83. Šťastný - 90. + 1. Peca), Dobrovice - Náchod 1:0 (73. vlastní Světlík), Turnov - Chrudim B 1:2 (6. Beníšek - 41. a 68. Vácha), Benátky nad Jizerou - Vysoké Mýto 2:0 (21. Šimeček, 60. Slicho), Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Labem 2:1 (6. z pen. P. Chleboun, 12. Špatenka - 14. Gebert), Velké Hamry - Liberec B 0:1 (26. Valenta).

Utkání dalšího kola sehraje RMSK Cidlina netradičně již v pátek 2. června, kdy od 18 hodin přivítá doma celek FK Dobrovice. Středočechům již o nic nejde, naopak Bydžovští nutně potřebují zvítězit.