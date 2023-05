Všichni do akce! Sobota v divizní skupině C patří kompletnímu kvartetu z regionu

Příběh krajské čtyřky je pro sezonní finiš Fortuna Divize C nalinkován. Fotbalisté Trutnova budou v závěrečných šesti víkendech usilovat o medailové umístění, nováček z Nového Bydžova chce mít co nejdříve jistotu záchrany. Zato hráči Náchoda a Dvora Králové nad Labem budou jistojistě bojovat o udržení v soutěži do posledního kola.