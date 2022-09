Nespokojený bydžovský kouč Průcha: Prvních třicet minut jsme působili jako děti

Fortuna Divize C, 5. kolo

Turnov – Dvůr Králové nad Labem 3:1 (1:0)

Po vítězství s Dobrovicí panovala na břehu Labe skvělá atmosféra, nálada ze začátku srpna je ale ta tam. Dvoráci třikrát za sebou prohráli, doma dokonce dvakrát s výsledným skóre 0:8! Tým tak na hřiště nováčka odjížděl s pokorou, avšak také cílem odčinit předchozí nezdary.

Momentka z utkání Turnov vs. Dvůr Králové nad Labem.Zdroj: Zdeněk MaturaNepovedlo se a zaskakující trenér, hrající asistent Martin Hruška, nechodil pro výmluvy daleko. „Podali jsme špatný výkon,“ pronesl.

Měl pravdu. Dvůr nebyl na hřišti soupeře nebezpečný, přitom domácí byli rozhodně hratelným sokem. A to přesto, že před týdnem zvítězili na půdě Nového Bydžova.

Tentokrát za dalšími body vykročili po půlhodině hry, kdy se prosadil Prokopec. Po přestávce byl výsledek dlouho na vážkách, než se ale v 77. minutě podruhé trefil Havel. Záhy byl za ostrý zákrok vyloučen hostující Bína, přesto Dvůr po krásné kombinační akci snížil Hrubým na 2:1.

V závěru už si ale Turnovští zasloužené vítězství vzít nenechali a minutu před koncem jej pečetil extrutnovský Ondřej Tobiáš, jenž do dění v utkání zasáhl jako střídající hráč.

Fakta – branky: 33. Prokopec, 77. P. Havel, 89. O. Tobiáš – 82. Hrubý. Rozhodčí: Zita. ŽK: 0:0. ČK: 0:1 (79. Bína). Diváci: 310. Poločas: 1:0. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Hospedales, M. Hruška – Močkovský – Reichl (46. Riley), M. Hrubý, Bína, Allen – Vitebský (62. Suleiman), Machač (46. Prokš).

Ohlasy trenérů

Tomáš Nosek, trenér FK Turnov: „Byl to houževnatý soupeř, který se jevil jako hodně agresivní, což potvrdil červenou kartou v závěru utkání. Dostávali jsme se do tempa, soupeř měl dvě vyloženější šance než my, jednu chytil brankář Franc a při druhé protihráč minul balón. Pak jsme dali branku Prokopcem, kterému přihrával Petr Havel. První poločas se dohrával v poklidnějším tempu. Druhý poločas byl skoro stejný, soupeř se snažil vyrovnat, ale za mne ta kvalita soupeře v utkání nebyla taková, aby nám mohl dát branku. V prvním poločase ano, ve druhém ne. Tři body nás potěšily, jsme v horní polovině tabulky. Na nováčka je to docela dobrý počin. V minulých zápasech jsem byl víc spokojený s předvedenou hrou, i když jsme třeba prohráli. Tentokrát to úplně nebylo ono, s hrou úplně spokojený nejsem.“

Fotbalisté Turnova slaví jeden ze tří gólů v síti Dvora Králové nad Labem.Zdroj: Zdeněk Matura

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Podali jsme špatný výkon, takhle se o body nehraje. Turnov se ukázal ne jako příliš těžký soupeř. Ovšem my jsme byli ještě slabší.“