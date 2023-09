Fotbalisté Nového Bydžova si v divizi C připsali třetí výhru v sezoně. Cenné vítězství 2:1 přivezli z půdy středočeské Dobrovice. Svěřenci kouče Petra Průchy díky tomu v tabulce poskočili na desátou pozici.

MUŽ ZÁPASU. Novobydžovský záložník Štěpán Blažek (s balonem) se pod výhru 2:1 v Dobrovici podepsal vstřeleným gólem a asistencí. | Foto: FK Dobrovice/Nikol Kuncová

Bydžovští v městečku u Mladé Boleslavi představili novou posilu, kterou je Marek Langr. Osmadvacetiletý ofenzivní hráč prošel mládeží FC Hradec Králové a poslední roky strávil v nižších soutěžích v Německu.

Hned ve svém prvním utkání v novém dresu se mohl zapsat do střelecké listiny, ale krátce před přestávkou ztroskotal na domácím brankáři. Dobrovice měla v první pětačtyřicetiminutovce více střeleckých možností, ale skóre zůstalo bezbrankové.

Krátce po změně stran měli Středočeši výhodu pokutového kopu za ruku ve vápně, kterou Sedláček využil – 1:0. V 64. minutě novic v bydžovské sestavě Langr vyslal do úniku Blažka a ten věděl, jak s balonem naložit – 1:1.

Hostující kapitán si ke gólu připsal ještě asistenci, když v 81. minutě překonal tři (!) hráče jesličkami a vybídl ke skórování střídajícího Staňka, jenž střelou pod břevno nedal Bartošovi šanci – 1:2. Domácí se v závěru snažili o vyrovnání, ale Cidlinští si vedení pohlídali až do konce.

DIVIZE, skupina C – 8. kolo

FK Dobrovice – RMSK Cidlina Nový Bydžov 1:2 (0:0). Branky: 53. z pen. Marek Sedláček – 64. Blažek, 81. Staněk. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 1:3. Diváci: 160. Dobrovice: Bartoš – Zelinka (86. Makovec), Sedláček, Janovský, Bičiště – Kohout, Bora, Pánek, Kopecký (68. Pečínka) – Volf, Kacafírek (75. Cigánek). N. Bydžov: Strýhal – Novák, D. Průcha, Pokorný, Drobný – Trejbal, Voldán, Blažek, N. Bekera (73. Staněk), Marek (90. + 4. M. Malina) – M. Langr (88. Špinka).

Michal Sedláček, trenér Dobrovice: „Na jasné gólové příležitosti jsme vyhráli 8:3, ale fotbal se hraje na góly a v tom jsme propadli. Je to pro nás velké zklamání, měli jsme jasně vyhrát. První poločas byl z naší strany velice dobrý. Měli jsme čtyři vyložené šance, ale bohužel jsme ani jednu neproměnili. Po přestávce jsme šli do vedení gólem z penalty, ale to nám spíše uškodilo. Od té doby šel náš výkon dolů. Hosté nás potrestali z brejkové situace a vyrovnali. Za stavu 1:1 jsme neproměnili stoprocentní šanci, naopak jsme záhy inkasovali podruhé a už jsme nedokázali s nepříznivým stavem nic udělat.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Chtěl bych týmu poděkovat za výkon a za to, jak se semknul hlavně ve druhém poločase. Po obdržené brance jsme to konečně rozbalili. Domácí měli šance, stejně jako my. Osobně si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Zejména za druhý poločas, kdy jsme do stavu 2:1 měli hru ve své moci. Soupeř hrozil z dlouhých nákopů a důrazu ve vápně. Hráč Kacafírek je nepříjemný, uhlídat a uskákat ho je pro naše kluky obtížné. Nicméně zvládli jsme to. Musím pochválit gólmana, z něhož čišela jistota. Tři body jsme potřebovali jako sůl, dobře nás naladily před domácím utkáním s Letohradem.“

DALŠÍ ZÁPASY: Slavia Hradec Králové - Vysoké Mýto 0:2 (36. z pen. Tomášek, 56. Kopřiva), Kosmonosy - Trutnov 2:1 (2. z pen. Pajer, 78. Pažout - 39. Brejcha), Letohrad - Chrudim B 1:3 (60. z pen. Nágl - 10. Bauer, 23. Skohoutil, 31. Kosek), Spoje Praha - Ústí nad Orlicí 2:2 (13. Madej, 64. Tanchyk - 16. Tichý, 56. Souček), Hlinsko - Čáslav 3:2 (7. Opina, 15. Jeřábek, 58. Petráň - 19. Chábera, 44. Štichauer), Velké Hamry - Benešov 2:3 (18. z pen. Linka, 85. Roll - 52. z pen. Pilík, 70. Dušek, 90. + 3. Kulhavý), Benátky nad Jizerou - Turnov 1:0 (89. Hell).

V dalším kole se RMSK Cidlina představí před svými fanoušky, kde ve veledůležité bitvě vyzve Letohrad. Týmu z Pardubického kraje se v této sezoně zatím nedaří a v tabulce je poslední. Utkání se hraje v neděli 1. října od 16 hodin.