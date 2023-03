Hromada šancí na obou stranách, bláznivý vývoj skóre. Souboj třináctého a patnáctého celku tabulky Fortuna Divize C nabídl na náchodském pažitu divácky atraktivní podívanou, spokojena po ní ale nakonec nebyla ani jedna strana. Hosté z Čáslavi o výhru přišli v nastaveném čase, remíza je však zasloužená.

Podívejte se na sestřih nejzajímavějších akcí z divizního utkání mezi Náchodem a Čáslaví (2:2). | Video: Michal Malý

Byl to pro náchodský fotbalový klub víkend ve znamení soubojů s hráči Čáslavi. Soupeři ze středních Čech se postavili jak divizní muži, tak i starší a mladší dorostenci. Zatímco mládež byla na domácím hřišti stoprocentně bodově úspěšná (4:2 a 3:1), dospělý tým se musel spokojit s pouhým bodem.

Posílený divizní lídr nad síly Východočechů. Trutnovu v Liberci zazpíval kanár

Fortuna Divize C – 19. kolo

Náchod – Čáslav 2:2 (0:1)

Oba sobotní soupeře od sebe před vzájemným utkáním dělilo pět bodů a před domácím celkem tak ležela jedinečná šance přiblížit se pozicím zaručujícím záchranu v soutěži.

Zápas se však svěřencům trenéra Krejčíka nepovedl úplně podle představ. Sice měli lepší vstup do utkání, šance si ale dokázali vypracovat převážně hosté a vlastně jen zásluhou gólmana Baláže ztráceli Náchodští o poločasové přestávce pouhou jednu branku. Tu vstřelil v 17. minutě Bašek. Nutno podotknout, že závěrečné minuty patřily Východočechům, na výsledku 0:1 se ale nic neměnilo.

Na začátku druhé půle domácí přežili další tutovku soupeře, v 68. minutě ale k radosti 130 diváků vyrovnal po akci Simona a střele Bičištěho dorážející Brich. Situace byla tak trochu komická. Hosté totiž běželi v šesti na jediného obránceho, tutovku jim ale ukradl Baláž a z rychlé protiakce skórovali domácí.

Když už to vypadalo, že stav 1:1 vydrží do závěrečného hvizdu, podnikli hosté další brejk, na jehož konci Chábera z ostrého úhlu vyzrál na Baláže. Tři body si ale Čáslav nakonec z Náchoda neodvezla, v nastaveném čase si totiž hosté vstřelili vlastní branku a duel dvou sestupem ohrožených mužstev skončil nerozhodně.

Nekončící střelecký zmar. Pokud Dvoráci nezačnou střílet góly, divizi nezachrání

Fakta – branky: 68. Brich, 90. (+1) vlastní (Mráz) – 17. Bašek, 87. Chábera. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 2:2. Diváci: 130. FK Náchod: Baláž – Zámečník, Locker, Punar, Světlík (58. Simon) – L. Knap (46. Rajnoch), Brich (80. Melichar), J. Petřík, K. Krejčík – Havlena (70. Hrubý), Bičiště. FK Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Mráz, Petrů, Peca – Konyvka (59. Chábera), Schovanec, Bašek (85. Hannich), Slavík – Ronovský (70. Vilím), Hejný (70. Dudla).

Ohlasy trenérů

Karel Krejčík starší, trenér FK Náchod: „Do utkání jsme vkročili aktivně a rovněž jsme byli aktivnějším celkem po celé utkání. V tomto ročníku jsme ještě takto soupeře nemačkali na jeho obranné polovině. Soupeř spoléhal ze zajištěné obrany na rychlé brejky, což nám dělalo velké problémy. Kazili jsme některé jednoduché přihrávky a z toho pramenily chyby, z kterých soupeř přecházel do rychlých kontrů. Neustále se potýkáme s individuálními chybami jednotlivců a herní disciplínou odehrát zodpovědně svůj svěřený post a plnit taktické úkoly, které mně byly trenérem dány. Lacino jsme inkasovali obě branky. Hrálo se o šest bodů, zachránili jsme alespoň bod a nedarovali soupeři tři. Kluci to odmakali, některým se dařilo lépe, některým hůře a je třeba pracovat dál zápas od zápasu.“

KRAJSKÝ FOTBAL: Vedoucí celek přeboru v derby prohrál, další lídři byli úspěšní

Jakub Svoboda, trenér FK Čáslav: „Myslím si, že po této sezoně zestárnu minimálně o deset let, protože to, jakým způsobem přijdeme znovu o tři body, je do nebe volající. V jeden moment prožijete euforii, abyste vzápětí spadl na úplné dno. V tom je fotbal krásný a krutý zároveň, a proto jej všichni milujeme. První poločas byl velmi dobrý a dostali jsme se do vedení. Ve druhém poločase jsme na můj vkus až moc zatáhli a spoléhali jsme pouze na rychlé brejky. Po jednom takovém jsme běželi v přečíslení šest na jednoho, ovšem vyřešili jsme to tak, že nám brankář domácích míč chytil, rychle rozehrál a z našeho netaktického útoku se stala smrtící zbraň domácích, kteří nás ihned ztrestali. Tři minuty před koncem pak Chábera přetlačil čtyřicet metrů od branky dva protihráče, vzal si míč a samostatnou akci ukončil razantní střelou, která skončila v síti. Bohužel jsme nedokázali vedení udržet. Je to obrovská škoda, byli jsme blízko zisku tří bodů. Pro domácí by taková porážka ale byla určitě krutá, takže objektivně je třeba přijmout jeden bod a soustředit se na další zápasy.“

Program 20. kola – sobota 10.00: Brandýs nad Labem – Vysoké Mýto. 16.30: Trutnov – Chrudim B, Letohrad – Náchod, Dobrovice – Ústí nad Labem. Neděle 16.30: Nový Bydžov – Velké Hamry, Dvůr Králové nad Labem – Turnov, Čáslav – Liberec B, Hlinsko – Benátky nad Jizerou.