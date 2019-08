Za poslední dvě sezony se fotbalista Jan Pražák ve Vysoké nad Labem vypracoval v jednu z největších hvězd krajského přeboru Královéhradecka, když v něm sázel jednu branku za druhou. Nyní přichází čas na posun výš, od nové sezony bude Pražák oblékat dres divizního Náchoda. S ním vstoupil do letní přípravy velmi dobře, tým vyhrál všechny tři dosavadní přípravné duely a Pražák se v novém dresu střelecky prosadil už dvakrát.

V sobotu od 17 hodin však čeká na Náchod první ostrý test. V rámci předkola MOL Cupu doma přivítá Horky nad Jizerou a všichni si jsou vědomi, o co se bude hrát. Vítězný tým totiž v atraktivním duelu změří síly s druholigovou Viktorií Žižkov.

„Předkolo chceme samozřejmě vyhrát, všichni totiž moc dobře víme, kdo by nás v další fázi čekal. Zahrát si s týmem z druhé ligy je obrovskou motivací, navíc proti týmu z klubu s takovou tradicí,“ říká před sobotním duelem nová akvizice Náchoda.

Jak se zrodil váš přestup do Náchoda?

Měl jsem už více nabídek v zimě, ale z osobních důvodů jsem zůstal ještě ve Vysoké. Teď jsem nějaké dostal znovu. Velkou roli v rozhodování hrálo, že Náchod udržel divizi. Klub mi je velmi sympatický.

Pomohl vám při výběru i Region's Cup, kde jste se z řadou hráčů z Náchoda setkal?

Určitě to hrálo velkou roli. Kluky jsem tam poznal, z Náchoda jich tam bylo hned šest. Když jsem poprvé přišel do šatny, tak to díky tomu pro mě bylo jednodušší.

Ve Vysoké se vám poslední dva roky náramně dařilo, věděl jste, že tým po sezoně opustíte, nebo byla možnost, že budete dále pokračovat v krajském přeboru?

Samozřejmě jsem mohl zůstat, ale jak říkáte, poslední dvě sezony se mi střelecky celkem podařily a šlo to i herně, takže když jsem dostal nabídky z divize, chtěl jsem si vyšší soutěž bezesporu vyzkoušet. Až čas ukáže jestli na to mám, nebo ne.

Jak vypadá příprava, je to velký rozdíl proti přeboru?

Samozřejmě úroveň je o dost vyšší. Ne že by ve Vysoké byla nízká, ale je to o dost rychlejší, trénuje se čtyřikrát týdně, posun je už v tréninku hodně vidět. Musel jsem si na to ze začátku zvyknout, co se týče přípravných utkání, tak ty se nám zatím výsledkově vydařily, ale zase bych to nějak nepřeceňoval, dva týmy byly z krajského přeboru, ale poslední zápas proti Letohradu bylo už velmi kvalitní.

Vám se ve třech zápasech povedly vstřelit už dvě branky, asi ideální začátek než poté čekat na první gól?

Do Náchoda jsem přišel s tím, že ty góly budu dávat, takže jsem za to samozřejmě moc rád. Člověku to pomůže psychicky, když se trefí hned v prvním zápase, poté se mu hraje uvolněněji.

Účast na finále Region's Cupu (amatérském ME), to musel být asi velký zážitek?

Všichni jsme si to strašně užili. Dá se říct, že fotbal hrajeme pro radost a tam o nás bylo postaráno jako o hvězdy. Týden jsme si zkusili, jak to chodí na profesionální úrovni, obrovský zážitek pro mě a troufnu si tvrdit, že i pro všechny ostatní.

Východočeši v předkole MOL Cupu



Devět východočeských týmů bude zítra bojovat o postup z předkola českého poháru, MOL Cupu. Zbývající pětice včetně druholigových týmů z Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi (v 1. kole vyzve vítěze duelu Kutná Hora vs. Meteor Praha) vstoupí do prvního kola 14. srpna. V sobotních duelech předkola uvidí regionální derby v Moravské Třebové, kam na půdu účastníka krajského přeboru dorazí divizní Vysoké Mýto. Vítěz se v dalším kole může těšit na Pardubice. O duel s Hradcem Králové se utká Letohrad s Čáslaví. Zajímaví soupeři čekají v případě postupu i na další týmy.



MOL Cup, český pohár – předkolo, sobota 10.15: Dvůr Králové nad Labem – Benátky nad Jizerou (vítěz se v 1. kole utká s lepším z dvojice Trutnov – Přepeře);

17.00: Libčany – Nymburk (Chlumec nad Cidlinou), Náchod – Horky nad Jizerou (Viktoria Žižkov), Trutnov – Přepeře (Dvůr Králové / Benátky n. J.), Moravská Třebová – Vysoké Mýto (FK Pardubice), Letohrad – Čáslav (FC Hradec Králové), Hlinsko – Kolín (Ústí nad Orlicí), Admira Praha – Živanice (Rokycany / Aritma Praha).