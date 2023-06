/FOTO/ Fotbalisté RMSK Cidlina Nový Bydžov obsadili v divizi C ročníku 2022/2023 konečné dvanácté místo, když ve třiceti zápasech posbírali celkem 34 bodů.

Bydžovští fanoušci během utkání 30. kola ve Dvoře Králové. | Foto: Renata Jírová

RMSK CIDLINA NA JAŘE



N. Bydžov – Hlinsko 0:3

N. Bydžov – Benátky n. J. 0:4

Turnov – N. Bydžov 1:4

N. Bydžov – Velké Hamry 0:3

Náchod – N. Bydžov 1:4

N. Bydžov – Liberec B 0:2

Chrudim B – N. Bydžov 2:0

N. Bydžov – Vys. Mýto 2:1

Ústí n. O. - N. Bydžov 2:1

Brandýs n. L. - N. Bydžov 2:0

N. Bydžov – Trutnov 3:4

Čáslav – N. Bydžov 3:1

N. Bydžov – Letohrad 0:1

N. Bydžov – Dobrovice 2:0

Dvůr Král. – N. Bydžov 0:3

Podzimní část byla v podání nováčka rozhodně lepší než jaro. Ve druhé polovině sezony na tým sedla deka, se kterou souvisela řada nepříjemných porážek a přiblížení se sestupovému pásmu. Tou nejtěžší prohrou byla zřejmě ta domácí s Trutnovem, kdy Bydžovští ještě v 60. minutě vedli 3:0, aby nakonec padli 3:4 gólem v poslední vteřině nastaveného času.

Herní a především výsledková mizérie stála také za změnou na trenérském postu, kdy Petra Průchu vystřídal na posledních pět kol Jan Kraus. Bývalý lodivod třetiligového Chlumce nad Cidlinou měl v Bydžově jediný cíl: zachránit divizi! To se nakonec povedlo díky dvěma výhrám v posledních dvou kolech. Celek RMSK nejprve doma porazil Dobrovici 2:0 a poté zvítězil 3:0 na trávníku sestupujícího Dvora Králové nad Labem.

Bydžovské nyní čeká přestávka a poté příprava na další divizní ročník. U toho už ovšem nebude trenér Kraus. „Ano, končím. Dál pokračovat s trénováním v Bydžově ani jinde nebudu,“ potvrdil Deníku. Vedení klubu tak nyní intenzivně jedná o tom, kdo hráče RMSK povede v další sezoně…

Divize, skupina C – 30. kolo

TJ Dvůr Králové nad Labem – RMSK Cidlina Nový Bydžov 0:3 (0:1). Branky: 31. a 60. Holec, 77. Vincour. Rozhodčí: Hes. ŽK: 2:2. Diváci: 250. Poločas: 0:1. Dvůr Králové nad Labem: Václavík – Štědrý, Vitebský, Olawoyin, Šťastný – Rejl (78. Hampl), Sojka – Hrubý (78. Prokůpek), Votrubec, Hruška – Mertlík. Nový Bydžov: Strýhal – Marek, P. Mokošín (80. Pospíšil), Novák, Drobný (80. Suchochleb) – N. Bekera (46. Vincour), Staněk, Voldán (65. Kožíšek), Zvěřina – Blažek – Holec.

Martin Hruška, hrající asistent trenéra Dvora: „Tento zápas jsme výsledkově nezvládli. Soupeř byl efektivnější v koncovce, góly navíc střílel po našich chybách. Klukům musím poděkovat za to, že se postavili realitě čelem a neutekli zbaběle z boje o záchranu. Kvalitou, ve které jsme odehráli tento zápas, nemáme aktuálně v divizi co dělat. Jednou to přijít muselo.“

Jan Kraus, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „V první půli jsme využili jednu příležitost, která se nám naskytla po brejkové situaci, a poločas jsme dohráli s jednogólovým vedením. Po změně stran domácím odešly síly a my jsme zaslouženě vyhráli.“

Další zápasy

Benátky nad Jizerou - Trutnov 2:4 (60. Šimeček, 92. z pen. Macek - 38., 67. a 87. z pen. Trávníček, 43. Zieris), Náchod - Chrudim B 0:1 (50. vlastní Zámečník), Hlinsko - Letohrad 3:1 (18. Mayer, 46. Šejvl, 75. Křižák - 82. Netolický), Velké Hamry - Vysoké Mýto 2:2 (8. Žitka, 80. Javůrek - 17. Velinský, 58. Hlavsa), Ústí nad Orlicí - Čáslav 3:0 (3., 42. a 81. Tichý), Dobrovice - Liberec B 2:1 (17. Tomíček, 85. Bora - 75. Kop), Turnov - Brandýs nad Labem 3:1 (19. Marek, 67. Prokopec, 73. z pen. Beníšek - 47. Folwarczny).