Měli dobrých sedm tutovek. Navrch penaltu. Přesto hradečtí fotbalisté zápas 18. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nevyhráli. Ve Vítkovicích remizovali 0:0.

„Je to ztráta,“ láteřil kapitán Radim Ottmar. „Koncovka je o individuální kvalitě,“ uznal trenér Zdenko Frťala. „Ale na výkon jsem nemohl nic říct. Každý bod se bude na konci sezony počítat,“ dodal.

Výčet příležitostí, které si Hradečtí na stadionu, kde hraje ligu ostravský Baník, vypracovali, je opravdu pořádně dlouhý. Na začátku mohl skórovat Otto Urma, poté trefil tyč i druhý krajní obránce Miloš Kopečný.

„Jsou situace, kdy dáte třeba haluzáckého góla. Měli jsme to na talíři. Odehráli jsme lepší utkání než minule se Sokolovem, ale nebyli jsme odměněni,“ hodnotil Frťala. V první jarním duelu Votroci podobně defenzivně zaměřeného soka nakonec překonali, tentokrát ne.

I když ve druhé půli přišly ještě výraznější možnosti. Například Adam Vlkanova šel sám na bránu, blízko byl také Fahrudin Ďurděvič. Domácí gólman Josef Květoň však chytal perfektně.

„Lepilo mu to. Škoda, že si to vybral zrovna na nás,“ pochválil hořce kolegu na druhé straně Ottmar.

Květoň totiž nakonec zastavil i největší šanci Hradce. V 63. minutě zahrál rukou domácí Jiří Januška, jenže Jiří Kateřiňák pokutový kop nedal. Květoň jeho střelu doprostřed vyrazil nohama. „Domácího brankáře musím ocenit. Čaroval,“ pronesl Frťala.

Ztráta dvou bodů znamená vyšší deficit v souboji s prvním Českými Budějovicemi. Hradec je za nimi o 7 bodů.

Vítkovice - Hradec Králové 0:0

Fakta – rozhodčí: Houdek – Caletka, Koval. ŽK: Vasiljev, Holiš, Mikula – Plašil, Urma. Diváci: 570. Vítkovice: Květon – Celba, Mikula, V. Cverna, Končal – Pašek, Motyčka, Januška (66. Kaloč), Holiš, Vasiljev (46. Surzyn) – Chvěja (80. Mišinský). Hradec: Ottmar – Kopečný, Kvída, Plašil, Urma – Jukl – Vlkanova, Ďurděvič, Kateřiňák (76. Šípek), Leibl (57. Zorvan) – Da Silva (89. Firbacher).

Beru to na sebe, kál se neúspěšný střelec Kateřiňák

Vítkovice - Po zimním příchodu z Mladé Boleslavi se postavil ke třetí penaltě v hradeckém dresu. Druhou nedal.

Proto si Jiří Kateřiňák sypal po zápase 18. kola druhé fotbalové ligy popel na hlavu. I kvůli jeho zahozenému pokusu remizovali Votroci ve Vítkovicích 0:0 a ztratili dva body v boji o špici tabulky.

„Měli jsme spoustu příležitostí, ale ani jedna neskončila gólem. Ta největší byla moje. Nevím, co bychom chtěli za větší. Omlouvám se a beru to na sebe,“ vykládal po utkání a plánoval, že stejná slova přednese i před spoluhráči: „V kabině to zazní.“

V 63. minutě zastavil jeho střelu do středu brány gólman Josef Květoň, nejlepší hráč domácích – a vlastně celého zápasu.

„Balon mi nesjel, kopal jsem doprostřed. On skočil, ale nechal tam nohy a špičkami to vyrazil,“ popisoval záložník klíčový moment zápasu.

Kateřiňák tak umocnil hradeckou penaltovou nemohoucnost. Z posledních sedmi pokusů proměnili Votroci jen jeden. V generálce s Živanicemi uspěl Fahrudin Ďurděvič. Jenže ani v souboji s třetiligovým sokem nebyl Hradec stoprocentní. Pokutový kop totiž zahodil Adam Vlkanova.

„Penalta je otázkou kopací techniky a sebevědomí,“ vykládal po remíze ve Vítkovicích trenér Zdenko Frťala. „Katy si věřil, za to mu hlavu utrhnout nemůžeme. Věřím, že nám ty body vrátí. Ještě nám zbývá dvanáct utkání,“ dodal kouč.

Každopádně hradecké trenéry čeká jeden úkol: Musí najít spolehlivého střelce penalt.