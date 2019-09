V pátek sundal silnou Jihlavu třemi brankami. Za sedm kol FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nasbíral šest gólů, k tomu přihodil čtyři asistence. To jsouv tuzemských podmínkách nevšední čísla.

Hradecký ofenzivní záložník Adam Vlkanova zažívá vskutku plodné období. A to zrovna v době, kdy se blíží uzavření přestupového okna v českých profesionálních soutěžích.

Možnost přesunů končí v neděli, a proto je nasnadě otázka: Neposune se Vlkanova výš, do první ligy?

„Na Vlčáka v tuto chvíli není žádná oficiální nabídka. Pustit ho rozhodně nechceme,“ reaguje Jiří Sabou, výkonný ředitel klubu.

„V tuto chvíli Adam na sto procent neodejde,“ potvrzuje Martin Štěpanovský, hráčův manažer.

Zájem přitom o šikovného prcka je. Tedy minimálně na úrovni dotazování. Dost klubů v první lize řeší nedobrý vstup do sezony a nyní během reprezentační přestávky by zabudování posily bylo ideální.

Mluvilo se o interesu Liberce, Teplic, Zlína. V létě dala nabídku Karviná, ale ta byla pro Hradec finančně neakceptovatelná. „Mimo první trojky ligy se vyptává vlastně každý,“ prozrazuje Štěpanovský.

Tím to zatím však končí. Vlkanova má totiž ve smlouvě s Hradcem výstupní klauzuli. Kdo zaplatí 6 milionů korun, může ho mít.

To jsou v současné ekonomické situaci českého fotbalu velké peníze. „Vím, jak to je. Můžu jít do ligy, ale někdo musí zaplatit. A ta částka není malá,“ řekl sám hráč po výhře 8:0 nad Varnsdorfem.

Cena ho zkrátka drží v mateřském klubu. „Doufám, že se o tom budeme schopni v budoucnu bavit,“ doufá agent Štěpanovský. „Udělat hráče z druhé ligy do první za takové peníze, to by musel mít čísla jako Adam – a k tomu sedmnáct let.“

Vlkanovovi je čtařiadvacet, do ligy chce. Nyní má dvě možnosti: Přestup nebo takové výkony, že Votroky posune do elitní společnosti.

Komentář: Vlkanova nefňuká – a dělá dobře

Filip Vlkanova, rovněž velmi slušný fotbalista, kdysi vyprávěl, jak je pyšný, že jeho mladší brácha válí na Malšákuza Hradec. V této sezoně si může lebedit ještě více. Adam Vlkanova je hradeckou hlavní zbraní, jednoznačně nejlepším hráčem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Góly dává, nahrává na ně, soupeře otravuje pohybem, sebevědomím, často i uměním dostat se mu hnusně pod kůži. Prostě materiál, o který je zájem v první lize. Přesto Vlkanova zůstává v Hradci. Cena 6 milionů, již určuje jeho kontrakt, je v současných parametrech fotbalu v Česku příliš vysoká. Odmyslete obří sumy, které platí za hráče Sparta či Slavia, to je jiný svět. Vlkanova je hráč pro kluby typu Liberce, Jablonce, Zlína, Mladé Boleslavi – ale ani ony nejsou ochotny utratit tolik. Hráče to mrzí, to je jisté. Ale nedává to znát, svou misi v klubu, kde vyrůstal, vzal za správný konec. Nefňuká, hraje, dává góly. Liga přijde..