Vybrali jsme několik výrazných jmen. Některým se dařilo více, jiným méně - tak už to bývá.

RUDOLF SKÁCEL (Příbram): Veterán a velké jméno se na podzim držel v sestavě, ukazoval svou precizní kopací technikui kvalitu. Na jaře z ní však vypadl, zahrál si jen minutu. Také proto se rozhodl v devětatřiceti letech ukončit kariéru. „Nechci zabírat místo,“ vysvětlil.

RADEK VOLTR (Příbram): Útočník se velmi intenzivně věnuje charitě, to je na poklonu. Na hřišti se mu tolik nedařilo, dal dva góly a Příbram s ním už nepočítá.

TOMÁŠ MALINSKÝ (Liberec): Na podzim střídavě oblačno, ale na jaře jasno. Sprinter se usadil v sestavě Slovanu, byl chválen. Jeho postavení bude v příští sezoně pevnější.

JAN PÁZLER (Liberec): „Chci dokázat, že nejsem jen druholigový hráč,“ říkal střelec, když odcházel před rokem z Hradce do Slovanu. Výsledek? Nezdařilo se. Dal dva góly, v prvním a třetím duelu. Pak už nic. Netrefil se od 4. srpna.

VÁCLAV PILAŘ (Olomouc): Hradecký Tomáš Rosický. Nadáním, ale také smůlou. Ani v Olomouci neopustil bývalého reprezentanta pech. Na podzim ještě odkopal jedenáct utkání, ale na jaře jen třicet minut. Kotník, svaly, to vše zlobí…

PAVEL DVOŘÁK (Olomouc): Vloni si polepšil, odešel z Jihlavy do Olomouce. Na podzim dal dva góly, pomáhal svojí klasikou, bojovností a pracovitostí. Na jaře se netrefil, byl jen pětkrát v základní sestavě.

DANIEL TRUBAČ (Teplice): Před dvěma roky ho z Hradce vykoupila bohatá Slavia, dala za něj 10 milionů. Jak se čekalo, poslala ho na hostování. V Teplicích je však Trubač už dva roky a na posun do prvního mužstva mistra to nevypadá. Má totiž výkyvy, jako ofenzivní hráč nasbíral jen jeden gól a jednu asistenci.

JAN SHEJBAL (Teplice): Překvapení. Před rokem a půl odešel jako nepotřebný. V novém klubu mu trvalo dlouho, než se prosadil, ale letos na jaře z něj trenér Stanislav Hejkal udělal středního obránce a Shejbal se rozjel. Hrál velmi dobře.

JAN STEJSKAL (Mladá Boleslav): Brankář, bývalý člen reprezentační jedenadvacítky, necítil v Hradci šanci, a proto v zimě odešel hostovat do ligy. Zachytal si jednou, jinak kryl záda Janu Šedovi. S týmem oslavil postup do Evropské ligy a měl by zůstat i dál.

DOMINIK HAŠEK (Mladá Boleslav): V Hradci si od něj hodně slibovali. Krajní bek s dobrými fyzickými parametry si však vydupal v zimě odchod na hostování. Byla to dobrá volba? Uvidí se. Mladík si dvakrát zahrál ligu.

JIŘÍ BEDERKA (Bohemians): Urostlý obránce v Hradci nehrál, přesto si ho do Bohemky vzal kouč Martin Hašek, jenž ho znal z působení v Pardubicích. Na podzim Bederka překvapil, nastoupil do dvanácti utkání. Na jaře už to takové nebylo, v sestavě se objevil pouze jednou.