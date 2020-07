„Kdybychom zvládli některá domácí utkání, tak jsme v jiné pozici,“ poukázal na ztráty obránce Jan Král, který rozhodl sobotní utkání 28. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Ústí nad Labem.

„A co bychom tam chtěli hrát, když nebudeme přejíždět takové soupeře?“ doplnil ho kapitán Adam Vlkanova. Narážel na to, že Severočeši dorazili s velmi mladým týmem, v sestavě měli pět hráčů do dvaceti let.

Hosté si opravdu vytvořili dost možností, minimálně stejně jako Hradečtí. „Z naší strany to nebylo extra kvalitní. O půli jsem musel trošku zvýšit hlas,“ přiznal kouč Zdenko Frťala. „Musíme si uvědomit, s kým přijeli…“

Před týmem jsou (na 99 %) dva poslední duely: s Vítkovicemi a Sokolovem.