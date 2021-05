Čtyři roky v podpalubí končí. Hradec má první ligu

/FOTO Z OSLAV/ Bylo to blízko, ale na potvrzení se čekalo. Razítko přišlo. Fotbalový Hradec Králové porazil Duklu Praha a vrací se, kam patří. Do první ligy. Tři kola před koncem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY má nedostižný náskok. "Je to nádherný pocit. Druhá polovina sezony nám vyšla parádně," zářil kapitán týmu Adam Vlkanova.

FNL: Hradec Králové - Dukla Praha | Foto: Michal Fanta

Výhra nad Duklou, jedním z nejslavnějších českých klubů, znamenala jistotu. Votroci za ní šli. Do soka se pustili hned od začátku. Hrálo se na půlce hostů, ale paradoxně první šanci měli oni. Ve 4. minutě však proti přímému kopu skvěle zasáhl gólman Reichl. Byla to klíčová chvíle. Galerie 37 fotografií v galerii ›





V dalších minutách se totiž ukázala hradecká síla v ofenzivě. Vidět byl především Prekop, šikovný levák ze Slovenska. Prosadil se ve 12. minutě, Hradec šel do vedení. Poté měl i další šanci, ale neuspěl. Poté přišla potíž. Hostující Buchvaldek famózně vyřešil únik od poloviny hřiště. Míč poslal nad Reichla, byla to nechytatelná střela. Hradec znejistěl, ale favorit má v týmu útočníka Dvořáka, který dokázal skvělou formu posledních týdnů. Ve 30. minutě se prosadil dorážkou. Dal sedmou branku v posledních pěti zápasech. A vlastně tak potvrdil postup do ligy. "Dvořka nám po svém příchodu hodně pomohl. Na postupu má velkou zásluhu," chválil spoluhráče kapitán. Ve druhé půli totiž domácím pomohl i vyloučení Šebrleho, syna olympijského vítěze v desetiboji. Od té doby Hradečtí především mysleli na defenzivu, vidina posunu do první ligy byla silná. Nakonec úkol splnili, do elitní soutěže se vracejí po čtyřech letech. "Jsem rád, že u toho můžu být. Jsem hrdý na to, jak jsme to zvládli," radoval se Vlkanova. Postup a konec. Kouč Frťala se loučí s Hradcem Přečíst článek › Hradec Králové – Dukla Praha 2:1 (2:1) Branky: 12. Prekop, 30. Dvořák – 26. Buchvaldek. Rozhodčí: Orel – Vlček, Lakomý. ŽK: Urma, Vlkanova – Krunert, Šebrle, Peterka, Barac, Kovernikov. ČK: 47. Šebrle (Dukla). FC Hradec Králové: Reichl – Mejdr, Donát, Leibl, Urma – Kodeš, Rada (88. Soukeník) – Prekop (83. Záviška), Dvořák, Vlkanova – Vašulín (72. Kateřiňák). Trenér: Z. Frťala. FK Dukla Praha: Kinský – Souček, Piroch, Kovernikov, Chlumecký – Peterka, Krunert (85. Kozel), Šebrle, Buchvaldek (72. Barac) – Fábry (61. Ayong), Hadaščok (72. Kim). Trenér: B. Pilný.