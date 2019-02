Hradec Králové - Do jarní sezony je ještě čas. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA začíná až za měsíc. Proto fotbalový Hradec pracuje i na zapracování mladíků.

Zimní příprava fotbalistů: FC Hradec Králové - Loko Vltavín. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Bažanti budou mít další možnost ukázat se trenérům a fanouškům dnes od 12 hodin. Votroci hrají na umělé trávě v Malšovicích s třetiligovým Litoměřickem.

„Dorostenci vypadají dobře. Kluci bojují, ale to se týká každého. Tak by to mělo být,“ říkal po úterní remíze s ligovou Mladou Boleslaví asistent Ondřej Prášil.

V zápasech dostávají velký čas obrance Daniel Finěk, útočník Filip Firbacher, záložník Jan Mahr, stálicí je zadák Jakub Martinec, nahoru letí útočník Jakub Šípek. Je to jen na nich.