Hradec Králové - Zkouška se natahuje. Testovaný Patrik Brandner, zkušený útočný fotbalista, který dostal po podzimu padáka v pražské Dukle, by měl mít jasno, zda zůstane v kádru Hradce až po soustředění ve Špindlerově Mlýně.

Tam odjíždí Votroci v pondělí. „Je tady zatím jen tři dny. Původně měl být testtýdenní, ale chceme delší dobu, abychom viděli, jak je na tom kondičně,“ vysvětlil kouč Zdenko Frťala, proč se plán změnil.

Fotbalista totiž není v úplně TOP fyzičce, což se ukázalo i v sobotním duelu proti Vltavínu. „Tři neděle trénoval sám, to není jednoduché,“ měl Frťala pochopení. „Ještě mám kondiční manko,“ přiznal sám Brandner.

Přes něj se zatím v hradeckém dresu prosazuje. Branku dal proti Vlašimi i Vltavínu. „My víme, kdo je Patrik Brandner. Má čich na góly, prosazuje se střelecky. Potvrzuje to, co ho předcházelo,“ ohodnotil trenér potenciální posilu. „Ale jestli zůstane, zatím nevím. Nechci dělat unáhlené závěry.“

Každopádně sám hráč by rád v Hradci zůstal. „Minimálně na půlroční hostování,“ přiznal. „Chtěl bych Hradci pomoci postoupit.“

Zda na to tým má, už stačil vypozorovat ve dvou přípravných utkáních. „Jsou tady šikovní kluci. Herně je tady tak kvalitní mužstvo, že by mělo na ligu. Ale nevím, jaké má klub ambice,“ připomněl, že se až v příštích měsících bude rozhodovat, jestli se město pustí do stavby stadionu.

Bez nové arény by snaha o nejvyšší soutěž postrádala tak trochu smysl…