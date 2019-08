„Deset! Deset!“ skandovali hradečtí fanoušci po hodině hry zápasu s Varnsdorfem. Na malšovickém stadionu se v pátek lepila náplat na bolístky černobílých příznivců.

Tým kouče Zdenka Frťaly zdemoloval ve 4. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Varnsdorf 8:0, a částečně tak napravil nevýrazný vstup do sezony. Hradec vyhrál poprvé, dosud měl jen dva body za remízy.

Zásadní vliv na výsledek měl Fahrudin Djurdjević. Ofenzivní záložník, který přišel do Hradce právě z Varnsdorfu, přišel do hry po zranění Jakuba Šípka v 17. minutě. Přesto zvládl hattrick.

Nebyl jediný, kdo se trefil proti svému bývalému týmu. Rovněž Kristian Zbrožek, letní posila z kádru pátečního soupeře, slavil branku. Tedy neslavil, svůj první gól v hradeckém dresu přijal pokorně, s úctou k soupeři.

Hradečtí nastoupili do zápasu s několika změnami. Tou zásadní byl návrat Radima Ottmara do brány, druhou Zbrožkův posun do zálohy. Na jeho post stopera se postavil Jan Kvída.

Domácí ničili soka od začátku. První gól dal už po sedmi minutách kapitán Jakub Martinec - a vlastně od té chvíle bylo jasné, kdo vyhraje. Votroci vládli, byli jasně lepší. Připomněli se i novicové, Erik Prekop a Daniel Procházka zapsali první gól za Hradec.

Hradec Králové - Varnsdorf 8:0

Fakta - branky: 7. Martinec, 25., 39. a 54. Djurdević, 45. Prekop, 49. Zbrožek, 70. Vlkanova, 84. Procházka. Rozhodčí: Klíma – Matoušek, Bureš. ŽK: Prekop – Ondráček. Diváci: 950. Poločas: 4:0.

FC Hradec Králové: Ottmar – Kopečný, Kvída, Martinec, Urma – Jukl, Zbrožek – Ch. Frýdek (64. Doležal), Vlkanova, Šípek (17. Djurdević) – Prekop (55. D. Procházka).

FK Varnsdorf: Samoel – Kazda, M. Richter, Rudzan, Heppner (34. Šimon) – Bláha (73. L. Novák), Kocourek – Rudnytskyy, D. Breda (57. Houser), Barac – Ondráček.