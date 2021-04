Nemusí to tak vypadat, ale ve východočeském derby, které je dohrávkou 15. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, půjde o hodně. Chrudimi o nápravu předešlého výsledkového výbuchu s Líšní, Hradci o potvrzení skvělé formy posledních dní. Kdo uspěje? Zápas začne v 17.00.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Michal Fanta

Chrudimští fotbalisté po televizní prohře s Líšní 0:3 myslí na další bodový zisk, moc dobře si jsou vědomi, že je proti lídrovi tabulky nečeká nic jednoduchého. „Rádi bychom uspěli, ale víme, co nás čeká. Hradec je ve skvělé formě, navíc je pořádně namotivovaný,“ má jasno trenér Jaroslav Veselý, který mluví o soupeři jako o velkém aspirantovi na postup. „Hradec ví, že když nepostoupí letos, tak to v dalších sezonách bude mít extrémně složité. Hráči to cítí a jdou si za tím. My jim to chceme zkomplikovat,“ doplňuje kouč Chrudimi.