Jenže když zasedli na tribunu, sledovali podivnou podívanou. Proto si radši celou druhou půli kopali vedle na umělé trávě…

Za jejich nechuť sledovat druholigový zápas nemohli domácí hráči, jejich oblíbenci. Tentokrát šla nuda za soupeřem. Sokolov přijel do Hradce s otravnou taktikou. Zkušený gólman Jaroslav Beláň předvedl minivotrokům vysokou školu zdržování. Vykopnout míč od brány mu trvalo pokaždé minimálně půl minuty. To už je kumšt. Jenže nechutný.

Takový fotbal prostě fanoušci nechtějí. Sokolov se představil jako mančaft srabíků, který to radši bude kopat do řeky, než by se pustil do kloudného boje. Jasně, v Česku pořád platí přikázání, jež během korupční aféry roku 2005 odhalily policejní odposlechy. Ivan Horník, žižkovský manažer, v nich pronesl: „Důležitý jsou body, na všechno ostatní se vyser.“

Jenže to chtěl on, rozhodně záporná postava místního fotbalu. My chceme něco jiného. Stejně tak malí Votroci, nakonec jim trenéři mlátí do hlavy mantru, jež je bohulibá: „Chtěj vyhrát, dát gól, nehraj dozadu.“

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - shrnutí po 17. kole

Hvězda

Elvis Mashike (Žižkov): Rodák z Konga vyměnil boj o postup za záchranářské bitvy. V Budějovicích se sbalil a poslal omluvné video, Liberec ho pak zapůjčil na Žižkov. V Praze začal výborně, Prostějovu dal dva góly.

Smolař

Petr Drahoš (Chrudim): Nad Brnem vedli, ve druhé půli pak hráli přesilovku, ale na body Chrudimští nedosáhli. Zbrojovka rozhodla po chybě, kdy si nerozuměl domácí stoper s brankářem. Smolný úvod jarní části!

Výrok kola

„99 procent zápasů ve druhé lize bude takových. Boj o každý metr hřiště, emoce.“

(Pavel Šustr, trenér Brna)

Zajímavosti

Pimpara střelcem: Pod obě gólové trefy Ústí nad Labem se v Třinci podepsal obránce Jiří Pimpara. I když v sezoně ještě nevynechal ani jeden zápas, vstřelil své první dva góly.

Lídr a kanonýr Ledecký: Těsnou výhrou ve Vlašimi vstoupili do jarní části soutěže fotbalisté Českých Budějovic. Jedinou trefu zajistil útočník David Ledecký, s jedenácti góly nejlepší střelec F:NL.

„Nový“ Žižkov: Nejvyšší výhra kola a pro Viktorii Žižkov nejlepší výsledek v sezoně. Vítězstvím nad Prostějovem zahájil pražský tým cestu za jasným cílem - záchranou. V zimní přestávce i proto došlo k výraznému přebudování kádru.

Statistiky

Střelci: 11 branek – Ledecký (České Budějovice), 9 – Magera (Brno), Hadaščok (Vlašim), 8 - Petráň (Pardubice).

Brankáři (počet nul): 10 – Porcal (Varnsdorf), 9 – Ottmar (Hradec Králové).

Výsledky a pořadí

17. kolo: Hradec Králové – Sokolov 2:0, Chrudim – Brno 1:2, Varnsdorf – Pardubice 0:0, Třinec – Ústí n. L. 1:2, V. Žižkov – Prostějov 4:1, Vlašim – Č. Budějovice 0:1, Vítkovice – Táborsko 1:0, Jihlava – Znojmo 2:1.

Tabulka:

1. České Budějovice 17 12 2 3 32:14 38

2. Jihlava 17 11 3 3 28:13 36

3. Hradec Králové 17 10 3 4 23:10 33

4. Varnsdorf 17 8 6 3 15:9 30

5. Ústí n. L. 17 9 1 7 25:24 28

6. Pardubice 17 7 6 4 28:19 27

7. Brno 17 7 5 5 28:21 26

8. Vítkovice 17 7 3 7 20:30 24

9. Vlašim 17 5 6 6 22:23 21

10. Sokolov 17 6 3 8 17:22 21

11. Třinec 17 6 2 9 17:21 20

12. Prostějov 17 4 6 7 13:24 18

13. Znojmo 17 4 4 9 21:25 16

14. Chrudim 17 4 2 11 21:30 14

15. Mas Táborsko 17 3 4 10 19:28 13

16. Žižkov 17 3 4 10 20:36 13

Příští program

18. kolo - pátek 8. března, 18.00: Znojmo – Chrudim, Ústí n. L. – Vlašim. Sobota 9. března, 10.15: Pardubice – Třinec, 14.30: Prostějov – Č. Budějovice, 15.30: Vítkovice – Hradec Králové. Neděle 10. března, 11.10: Sokolov – Varnsdorf (ČT Sport), 14.30: Táborsko – Jihlava, 18.00: Brno – Žižkov.