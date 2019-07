Jde o dobré znamení. Hradci se probouzí kanonýr, od něhož si v následující sezoně v klubu hodně slibují. Erik Prekop se v generálce na start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY konečně trefil. V sobotu slovenský útočník otevřel skóre proti Písku. Šlo o jeho premiérovou trefu v černobílém dresu. Odchovanec Trenčína, jenž v loňské sezoně nasázel ve druhé lize za Petržalku třináct branek v šestadvaceti zápasech, se prosadil už v 10. minutě, kdy z vápna zamířil přesně k tyči. Druhou branku přidal po půlhodině hry Adam Vlkanova. Velkou zásluhu na ní měl mladíček David Doležal, který svého spoluhráče našel ve vápně přesným obloučkem.

Po přestávce mohli Votroci skóre navýšit. Leč nestalo se. Několik velmi dobrých šancí zůstalo neproměněno, třeba i díky výborným zákrokům píseckého gólmana Satrapy. ,,Je to škoda. Další průběh mohl být poklidnější,“ konstatoval kouč Zdenko Frťala. Narážel tak na zbytečně nervózní závěr. V něm se totiž výrazně přitvrdilo. Bylo štěstí, že to některý z hráčů neodnesl zraněním. ,,Kdybychom míč jen drželi a zbytečně si to nekomplikovali, mohly poslední minuty proběhnout bez větších emocí,“ dodal ve stručnosti Frťala.

Votroci vstoupí do F:NL v sobotu, kdy se v 10.15 představí na hřišti Sokolova.

FC Písek - FC Hradec Králové 0:2 (0:2). Branky: 10. Prekop, 34. Vlkanova.

Hradec: Vízek (46. Ottmar) – Kopečný (46. Černý), Zbrožek (46. Kvída), Martinec, Urma (55. Čech) – Jukl (46. Soukeník), Kateřiňák – Doležal (60. Zorvan), Djurdjević (55. Firbacher), Vlkanova (46. Procházka) – Prekop (46. Šípek).