/ILUSTRAČNÍ FOTOGALERIE/ Jízda fotbalistů Hradce Králové letošním ročníkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se promítla i do individuálního ocenění. Ligová asociace (LFA) vždy po sezoně vyhlašuje nejlepší jednotlivce a Votroci anketu opanovali. Nejlepším trenérem se stal Zdenko Frťala, za hráče sezony trenéři a kapitáni ostatních klubů zvolili útočníka Pavla Dvořáka. Poslední zápas sezony Hradečtí odehrají v neděli ve Vlašimi (15.00).

Zdenko Frťala | Foto: archiv Deníku

Pro hradecký klub, který vyhrál druhou ligu a po čtyřech letech se vrací do nejvyšší soutěže, je ocenění Dvořáka a Frťaly skvělou vizitkou v superúspěšné sezoně. „Vážím si toho, nečekal jsem to, kdyby mi to někdo řekl před dvěma měsíci, nevěřil bych,“ přiznal pro klubový web dvaatřicetiletý Dvořák, který byl výraznou postavou týmu v cestě za postupem. Hlavně na jaře chytil parádní formu a s devíti góly je nejlepším střelcem Votroků.