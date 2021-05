Jenom poslyšte: v posledních pěti zápasech vždy skóroval, v Ústí nad Labem dokonce nasázel hattrick, proměnil důležitou penaltu proti Blansku a Dukle vstřelil vítězný (postupový) gól. Momentálně je s devíti trefami nejlepším střelcem mužstva. ,,To je vedlejší. Hlavně, že jsme to dotáhli už takhle brzo. Jsme všichni šťastní,“ neskrývá radostné rozpoložení.

Nejdříve k oslavám. Ještě probíhají?

Slavili jsme hlavně v sobotu. V neděli pak proběhla ještě grilovačka u Leiblika (Michal Leibl – pozn. red.). Bylo to na pohodu, užili jsme si to.

Nejvíce ale asi hned po zápase s Duklou, že?

Takové okamžiky jsou nejkrásnější. Člověk to má v sobě, euforie je v tu chvíli na nejvyšším bodě. Vzhledem k opatřením jsme nikam nemohli, tak jsme zůstali v kabině. Mělo to své kouzlo. Určitě lepší než kdybychom se rozlétli někde po hospodách ve městě. Takhle jsme byli spolu na stadionu. Tam, kde se úspěch zrodil. Jedním slovem super.

Výbornými výkony jste pomohl Hradec vrátit do prvoligové společnosti. Šňůru deseti vítězných zápasů jste asi nečekal…

Kdyby mi to někdo řekl po prvním prohraném zápase v Líšni, považoval bych ho za blázna. Neměl jsem z toho dobrý pocit. V duchu jsem si říkal, že jestli takhle budeme hrát dál, tak abychom neskončili třeba čtvrtí nebo pátí.

Pak jste se ale rozjeli. Paradoxně pomohla březnová covidová karanténa. Čím to?

Už v Líšni pár kluků chybělo. Byli jsme takoví rozbití. Někdo to chytil dříve, někdo později. Pauza nám prospěla. Nastartovali jsme se vítězstvím s Jihlavou a od té chvíle šlapali.

Hlavně jste začali dávat hodně gólů…

To je pravda. Moc si nevybavuju nějaký zápas, v němž bychom spálili vyloženě hodně šancí. Spíše naopak. Byl to zásadní rozdíl oproti podzimu.

Střelecky jste v posledních zápasech explodoval. Přišlo to samo od sebe?

Možná jsem byl v jistých situacích koncentrovanější. Mám už nějaké roky. (směje se) Když dáte zápas co zápas gól, sebevědomí roste.

Pálil jste ostrými i na tréninku?

To právě ani ne. Někdy mi to tam vůbec nepadalo. O to víc to pak těšilo v zápasech.

Náramně vám vycházely standardní situace. Rohy v podání Jakuba Rady pro vás musely být lahůdkou, že?

Famózní věc z jeho strany. Má skvělou kopací techniku, potřebovali jsme toho využít. Byla to velká zbraň.

Občas jste si pomohli i penaltami. Jednu klíčovou jste proměnil proti Blansku. Jít na ni za stavu 0:0 není pro hráče asi nic jednoduchého…

Kopal jsem ji po dlouhé době. To je fakt. Nicméně Kuba Rada, který je na ně určený, už na hřišti nebyl. Vlčák (Adam Vlkanova – pozn. red.), který se o ni zasloužil, byl zase ošetřovaný. Bylo jasné, že tu zodpovědnost musím vzít na sebe. Vyšlo to.

Jedním ze zásadních faktorů úspěchu byla ustálená sestava. Souhlasíte?

Jasně. Člověk už ví, co od koho očekávat. Jsou tam jisté automatizmy. Řeknu to na příkladu Kuby Rady. Když na podzim chyběl, měli jsme problém. Na jaře odehrál všechno. Uměl tomu dát řád, ošéfoval si nás. Věděli jsme, co v jistých chvílích dělat.

Největším překvapením byl zimní příchod gólmana Michala Reichla z Olomouce. Nebyla mezi zkušenými brankáři zpočátku třenice? Jak jste v kabině vnímali tenhle fakt?

Bylo to v době, kdy Víza (Vízek) i Oťas (Ottmar) nebyli stoprocentně fit. Oba ale jeli v tréninku dál naplno, vzali to jako profíci. Bez přetvářky. Táhli jsme všichni za jeden provaz.

Kouč Zdenko Frťala končí. Jak jste vzal tuhle zprávu?

Hrozně mě to překvapilo. Žil jsem v tom, že pokud postoupíme, bude pokračovat i on. Trochu šok. Pan Frťala nám to pak vysvětlil. Říkal, že to je z osobních rodinných důvodů. Tohle člověk pochopí. Rodina je nejvíc.

Ve hře je řada jmen. Koho byste si přál na lavičce?

Doufám, že přijde někdo, kdo bude schopen na jeho práci navázat. Škoda, že to odmítl pan Bílek. Znám ho, zažil jsem ho v Jihlavě. Za mě to je super trenér i člověk. Pro Hradec by bylo asi trošku sci-fi ho sem dostat. Sám jsem zvědavý, kdo nás povede.

Co musí Hradec udělat, aby v lize obstál?

Je potřeba si říct, že liga je opravdu jiný level. Do každé řady by měl přijít jeden kvalitní hráč, to bezpochyby. Pro zvýšení konkurence by to bylo jenom dobře.

Jak se na návrat mezi elitu těšíte vy osobně?

Hrozně moc. Atraktivita soutěže je úplně na jiné úrovni. Slavia, Sparta. I Pardubice. (směje se) Víc říkat nemusím. Jen škoda, že domácí zápasy budeme hrát v Mladé Boleslavi. Ale hlavně, že se tady začne stavět.

Jak se vám vůbec líbí projekt nové hradecké areny?

Moc. Vývoj kolem výstavby sleduju už dlouho. Tenhle návrh je jeden z nejhezčích. Doufám, že to ve finále bude vypadat jako na obrázku. (směje se)