Po nepříliš záživném úvodu Votroky nastartovala situace ze 31. minuty. Vysoký centr podskočil Strada, míč pohotově zpracoval Vlkanova, skvěle vypálil, ale Tvrdoň míč stačil vyrazit. Hosté začali být při chuti. Škoda, že gólem neskončila vydařená akce v podání Prekopa, Dvořáka a chytře tečujícího Vašulína. Naštěstí Hradci vycházejí v jarní části standardní situace. Těsně před přestávkou zahrával rohový kop Vlkanova, míč hlavou přizvedl Leibl a Dvořák ho na zadní tyči poslal volejem nekompromisně do sítě – 0:1. Ústí mohlo srovnat Koubkem, který ale naštěstí hlavičkoval po nedorozumění obránců jen nad branku.

Pojistka přišla poměrně brzy. V 53. min. se na levé straně nádherně uvolnil Vlkanova, centrem našel Dvořáka, a ten na přední tyči pohotově zakončil – 0:2. Votroci dominovali. Rada z rohu orazítkoval břevno, tutovku neproměnil Urma. V 74. minutě se po dalším Radově rohlíku odrazil míč od břevna na hlavu Dvořáka a hattrick byl na světě – 0:3.

Ústí nad Labem - Hradec Králové 0:3 (0:1)

Fakta – branky: 38., 53. a 76. Dvořák. Rozhodčí: Klíma. ŽK: Písačka, Hudec, Jiránek – Prekop, Vlkanova. Hradec: Reichl – Čech, Donát, Leibl (87. Soukeník), Urma – Kodeš (87. Král), Rada (84. Kateřiňák) - Prekop, Dvořák, Vlkanova (84. Záviška) – Vašulín (89. Vučič). Trenér: Frťala. Ústí n. L.: Tvrdoň – Strada, Glockner, Hudec, Písačka – Miskovič, Bílek, Čičovský (79. Emmer) – Prošek (79. Ikugar), Koubek (63. Jiránek), Kušej (63. Gollnack). Trenér: D. Jarolím.

Šťastný střelec: zlomil to první gól



V Ústí nad Labem se proměnil v zabijáka. Tedy toho střeleckého. Pavel Dvořák, jeden z lídrů hradeckého týmu, o sobě dal zase jednou pořádně vědět. Možná se budete divit, ale šlo o jeho vůbec první hattrick v profesionální kariéře. Určitě není od věci zdůraznit, že všechny góly nasázel z okolí malého vápna. Dva hlavou, jeden nádherným volejem. ,,Zlomil to první gól, ten určil ráz utkání. Od té chvíle se nám hrálo líp,“ měl jasno Dvořák. ,,Měl jsem hodně zakončení. Odráželo se to ke mně. Tak to někdy je. Bylo důležité, že jsem to trefoval. Vezeme se na vítězné vlně, což je skvělé,“ doplnil šťastný střelec.