Nezdar to rozhodně není, říká o vystoupení fotbalistů Hradce Králové v letošní, koronavirem poznamenané, sezoně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sportovní ředitel klubu Jiří Sabou. Cílem přitom bylo skončit mezi třemi nejlepšími celky a bojovat o postup mezi elitu.

Jak berete čtvrté místo? Je to úspěch, nebo ne?

Sezonu jako neúspěšnou nehodnotím. Získali jsme o jeden bod více než minulý rok, máme druhý počet nejméně obdržených branek, vstřelili jsme více gólů než v minulé sezoně a je třeba sportovně uznat, že soupeři Pardubice a Brno, měli výjimečnou sezonu. V jarní části jsme jen dvakrát prohráli, bohužel na hřišti papírově slabších soupeřů, celkový dojem pak srážejí zbytečné domácí remízy v zápasech, kdy jsme byli lepším týmem.

Jaké faktory posunuly tým mimo baráž?

Nezvládli jsme utkání s papírově slabšími soupeři, naopak s prvními šesti týmy jsme ve vzájemné minitabulce na prvním místě. Možná i to svědčí o nevyrovnanosti výkonů a nevyzrálosti našich mladých hráčů, ale také třeba o tom, že někteří hráči neumí pracovat s tlakem, kdy soupeři mají proti nám vždy větší motivaci, že ne všichni hráči unesou tíhu okamžiku. Bohužel, opětovně jsme totiž nezvládli utkání, kdy jsme se mohli v tabulce posunout výše, odskočit od pronásledovatelů…

Bylo nějaké zlomové období, kdy se o tom rozhodlo?

Důvodů, proč jsme nakonec nedokázali vybojovat minimálně barážové umístění je víc. Všichni jsme navíc zažili mimořádnou sezonu, která byla hektická a pro hráče abnormálně těžká. Nedokázali jsme udělat šňůru pěti, nebo šesti vítězství v řadě, na můj vkus jsme někdy hráli moc komplikovaně a někteří hráči prostě neměli tu správnou sportovní formu. Drtila nás navíc marodka, žluté karty, skoro ani jeden zápas na jaře jsme nehráli v optimálním složení, na druhou stranu dostali velký prostor naši mladí hráči.

Mančaft je hodně mladý. Mělo to velký vliv na výsledek?

Stojím si za tím, že tým má kvalitu, že disponuje mladými hráči, kteří mají potenciál a perspektivu. Že máme hráče, na kterých se dá v budoucnu určitě stavět, zároveň však takříkajíc za pochodu zrají a sbírají zkušenosti. V klíčových momentech sezony nám možná scházela větší zkušenost, klid na míči, abychom na hřišti nepanikařili, ale také bych si představoval ještě větší agresivitu, odolnost a hladovost.

Řešili jste během sezony pozici trenéra Frťaly?

Ne, nebyl k tomu žádný důvod.

Bylo opravdu na spadnutí, že by kouč odešel do Teplic?

Nebylo, v tisku se objevili potenciálně možní kandidáti, kdy se spekulovalo, že Teplice chtějí měnit trenéra. Pro nás toto nebylo žádné téma, ani nás Teplice nekontaktovaly. Celý trenérský tým je pracovitý, kvalitní nejen odborně, ale i lidsky, trenéři tady mají rozdělanou práci, není důvod nic měnit. Stále platí, že věříme nastolené klubové filozofii a stavíme tým, který postoupí do ligy v návaznosti na výstavbu nového stadionu.

Zdá se, že už jste přístupnější odchodu Adama Vlkanovy. Je to tak?

Adam je pro nás klíčový hráč, v klubu má platnou smlouvu, myslím, že máme spolu nadstandardní vztah, až na kamarádské úrovni. Samozřejmě se vzájemným respektem v rolích ředitel a hráč. On ví, že ho tady nechci a nemůžu držet do nekonečna a pokud na něj přijde nabídka, která bude adekvátní na nejlepšího hráče druhé ligy, jsme ochotni jednat o případném přestupu.

Máte tři mladé útočníky. Neodejde Filip Firbacher na hostování, aby víc hrál?

Filip byl na jaře zraněný, prodělal artroskopii kolena, skoro dva měsíce nehrál, což ho nyní zabrzdilo. Víme, že má potenciál, umí dát gól a také, že musí hrát, aby sbíral zkušenosti. Musí se prát o místo na slunci, neuvadat, být lepší než jeho konkurenti a neustále to dokazovat nejen v samotném utkání, ale i na tréninku. Hostování je jedna z možných variant, ale musí to mít hlavu a patu.

Končí Christian Frýdek?

Ano, pokračování jeho hostování jsme zvažovali dlouho, ale nakonec rozhodlo v jeho neprospěch i to, že chceme raději dávat příležitost našim hráčům. Christian se vrací zpět do pražské Sparty.

Jaká je situace kolem Jakuba Rady?

To co jsme od něj očekávali, to splnil. Věděli jsme, proč ho děláme, že asi nebude někde v lajně sprintovat, ale že on by měl být tím, kdo by měl naši hru usměrnit. Je stoprocentní profesionál, vzácný typ hráče, charakterní kluk, který má ještě stále touhu ve fotbale něco dokázat. Zabrzdilo ho také zranění, závěr soutěže zvládl skvěle, bude u nás pokračovat.

Na jakých postech chcete posílit? Mluví se o útoku a křídlech.

Přestupní období se nyní otevírá, nějaký pohyb hráčů směrem dovnitř a ven z týmu určitě bude. Tým bychom proto citlivě a kvalitně doplnit na postech, na kterých máme rezervy, rozhodně chtěli.