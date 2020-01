Byl to pořádný šrumec na umělé trávě na stadionu v Malšovicích. V pondělí po druhé hodině odpolední na ní začala hradeckým fotbalistům tak milovaná zimní příprava.

Hráčů se nesešlo zrovna málo – celkem jedenatřicet. Mezi nimi i mladík Jan Král, který by se mohl stát zajímavou posilou pátého mančaftu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Takový počet je normální,“ usmál se trenér Zdenko Frťala.

Proč tak vysoké číslo?

Vysvětlení je prosté. S výjimkou obránce Jana Kvídy, který odejde zpět do Příbrami (po nedávné svatbě se chce vrátit domů), a dlouhodobě zraněných Jiřího Kateřiňáka s Martinem Matouškem, jsou všichni Votroci, již byli v týmu na podzim, připraveni.

„Jsem rád, že ve zdraví přežili dovolenou a splnili tréninkové plány, které dostali,“ pronesl kouč.

Vedle stávajících členů kádru se však na tréninku, jak už to na začátku přípravného období bývá, objevily také nové tváře.

Zaprvé hráči posunutí z dorostu (Denis Donát a Jakub Kosař), zadruhé trio z rezervního mužstva (Dominik Bičiště, Jan Mahr, Denny Samko). „Zaslouží si, aby dostali prostor minimálně na začátku přípravy,“ upozornil Frťala.

To ale není všechno. Na hostování z Pardubic přichází záložník Daniel Kovář. Jde vlastně o protihodnotu za útočníka Jiřího Mikera. Hradec vyzkouší rovněž Jakuba Trýznu ze Zbuzan, záložníka se zkušenostmi z Viktorie Žižkov.

Třetí úplný novic je nejzajímavější. Obránce Krále by Hradec rád získal z Mladé Boleslavi. Dvacetiletý levonohý stoper nedostával na podzim v mateřském klubu ligové příležitosti a Hradec při Kvídově odchodu potřebuje dalšího středního obránce.

„Má velkou perspektivu, ale neměl takové herní vytížení, jaké by si představoval. Do obranných řad to může být posila. Na to, kolik mu je, si toho prošel hodně. Je to mládežnický reprezentant, rozhodně má předpoklady hrát první ligu,“ ohodnotil potenciálního nováčka Frťala.

Zda přesun dopadne, bude jasno v příštích dnech. Na trase Hradec – Mladá Boleslav se však v poslední době obchody daří, což dokazují jména Jan Stejskal, Dominik Hašek či Jiří Kateřiňák.

Nabobtnalý kádr by měl být zredukován před soustředěním ve Špindlerově Mlýně začínajícím 22. ledna.

„Už od prvního tréninku kluky sledujeme, jak jsou na tom kondičně i fotbalově. Každý je svého štěstí strůjce,“ vzkázal trenér.

Přípravné zápasy FC Hradec Králové



Sobota 11. ledna: Hradec Králové – Varnsdorf (hř. Ml. Boleslav, Tipsport liga) 10.30

Středa 15. ledna Mladá Boleslav – Hradec Králové (Tipsport liga) 13.00

Úterý 21. ledna: Hradec Králové – Sparta Praha (hř. Ml. Boleslav, Tipsport liga) 10.30

Sobota 1. února: Slask Wroclav – FC Hradec Králové (bude upřesněno)

Sobota 8. února: Hradec Králové – Dukla Praha 12.00

Sobota 15. února: Hradec Králové – Loko Vltavín 12.00

Sobota 22. února: Hradec Králové – Písek 12.00

Sobota 29. února: Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou 14.00