„Honzu Krále jsme sledovali dlouhodobě, trenér Frťala ho zná ze společného působení ve Varnsdorfu. Zájem jsme o něj měli už loni, ale tehdy šel do Aue,“ řekl sportovní ředitel klubu Jiří Sabou. „Jsem moc rád, že se nám ho tentokrát po složitých jednáních získat podařilo - hlavně díky tomu, že dal přednost Hradci před jinými nabídkami. Je to mladý perspektivní stoper s ligovými parametry, jsme přesvědčeni o tom, že nám v obraně pomůže,“ přesvědčoval.

Ottmar o posile: Vypadá dobře

Král by se vskutku měl stát posilou. Má zajímavou minulost, v mládežnických reprezentacích nastřádal téměř padesátku startů. „Vypadá velmi dobře,“ přitakal brankář Radim Ottmar.

Hradec stopera potřeboval, protože po podzimu odešel do Příbrami Jan Kvída. Navíc během první poloviny FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se Kristián Zbrožek, jenž do Hradce přišel jako střední obránce, posunul do zálohy, kde hrál velmi dobře.

Vedle Králova příchodu však Votroci hlásí i jednu ztrátu. Zkušený krajní bek Miloš Kopečný, jenž za Zlín kopal i Evropskou ligu, přestupuje do Českých Budějovic. „Miloš dostal nabídku z první ligy, rozhodl se ji přijmout a my jsme mu nechtěli bránit,“ prohlásil Sabou.

Další přípravné utkání sehraje Hradec v neděli od 14.00 na hřišti čtvrtého celku polské ligy Slasku Wroclav.