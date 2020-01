Zazvonil mu telefon, na druhé straně lékař, který se o něj staral. „Zrovna jsem se doma díval na Ordinaci,“ vzpomene si Jiří Kateřiňák na událost z konce minulého podzimu.

Pan doktor mu oznámil: „Jirko, na vrcholový fotbal už to nebude.“

Šikovný záložník totiž pod jeho kuratelou od léta léčil vyhřezlou plotýnku, tedy kruciální problém v zádech. Odborník rozhodl, že čtyřiadvacetiletý hráč bude muset hledat štěstí jinde než v milovaném sportu.

„Taková zpráva po telefonu… Byl jsem z toho tři dny v prdeli,“ použije ostré slovo Kateřiňák.

Nevzdal se však a společně s klubem zapojil další odborníky. Ti ho poslali na operaci, jež se v tuto chvíli zdá býti úspěšná. „V březnu by se mohl vrátit do plného tréninku,“ věří trenér Votroků Zdenko Frťala.

Jirko, je to tak?

Ano, byl jsem na kontrole pět týdnů po prosincové operaci. Nejdříve jsem mohl na kolo, cvičit vestoje, ne už jen vleže, plavat. A pomalu začnu klusat kolem hřiště.

Vydrží tělo?

Bude jen na mně, jak se budu protahovat, aby se mi nic nestalo.

Co vám vlastně bylo?

Diagnóza je vyhřezlá ploténka S1L5 - dole na zádech. Nahromadily se pády, k tomu únava. Pak jsem asi nějak spadl nebo uklouzl, udělala se tam trhlinka, a jak jsem s tím pořád trénoval, tekutina v ploténce se vytlačovala ven a způsobila výhřez.

Jaké byly první zprávy?

Doktor, který mi to posuzoval, mi řekl, že se bavil ještě s někým a že si nedokáže představit, že bych ještě někdy dělal vrcholový sport. To pro mě byla rána.

To bylo na podzim. Přitom zranění se vám stalo v létě.

Ano, tři nebo čtyři měsíce jsem každý den chodil k naší fyzioterapeutce Evě Baranové, k paní Hamáčkové do Redpointu, jezdil k chiropraktikům. Bylo toho dost…

Byl jste smířený?

Ne, hledal jsem někoho, kdo by to ještě posoudil. Ale nejdřív jsem to oznámil na klubu. Pan trenér Frťala i ředitel Sabou z toho byli špatní. Ale pak mi pan Sabou sehnal pana doktora Buchvalda v Liberci, který mě nakonec operoval a všechno zařídil.

Najednou byla operace východiskem?

Jel jsem i na konzultaci do Brna, kde byla dřív operovaná ségra. Už tam mi řekli to samé, co pak v Liberci, ale musel bych tam čekat na operaci do března. V Liberci mě vzali v podstatě hned.

Neměl jste jít na operaci už v létě? Neztratil jste čas?

Asi ano. Takhle jsem cvičil a všichni mi říkali, že se to může, ale nemusí povést. Byl jsem i naštvaný na toho prvního doktora - říct někomu takovou zprávu, když pak dva jiní doktoři tvrdí, že se to dá operovat a za tři měsíce bych mohl naplno trénovat. Takhle k tomu ale přistupovat nechci. To naštvání už přešlo, teď jsem spíš rád, že můžu pokračovat.

Budete mít trpělivost neuspěchat návrat?

Budu muset. Kdybych doktory neposlechl, může se mi zranění vrátit. To absolvovat nechci. A já to stoprocentně zvládnu.

Kdy?

Nejdřív bych se chtěl rozehrát v béčku, reálně si dávám za cíl páté kolo, takže polovina dubna.

Věříte si?

Jo. Můžu stát a hýbat nohama, nenechá mě to, abych se doma jen procházel a nic nedělal. Takže si občas vezmu balon a o zeď si přihraju. V noze to pořád mám.

Přišel jste jako velká posila. Je motivace to potvrdit?

Velká. Dost lidí mi říká, že jsem toho v Hradci moc nepředvedl. Rok je pryč, jsem na začátku… Hraje se to pro lidi, chci jim ukázat, že budu platný.