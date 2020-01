Trasa Hradec Králové - Chrudim začíná být po fotbalové stránce frekventovaná. Zejména však chrudimským směrem. Dalším, kdo se uchází o místo v sestavě, je hradecký levý zadák Michal Trávníček, pro kterého by angažmá v Chrudimi znamenalo již třetí druholigovou štaci. Dříve byl i na Žižkově.

Vaše putování po hostováních nabralo další destinaci - zimní přípravu absolvujete v Chrudimi.

Po konci v Chlumci jsem v prosinci absolvoval meziblok v Hradci, chtěl jsem se poprat o místo. Trenér Frťala mi ale řekl, že na post levého beka mají hodně lidí. A pak se objevila možnost jít do Chrudimi.

O místo v dresu Votroků jste se tedy poprat nechtěl?

Chtěl jsem zůstat v Hradci, vždyť Chrudim je za poslední tři roky již můj čtvrtý klub. Jenže z rozhovoru se sportovním ředitelem mi bylo jasné, že se mnou nepočítají. Objevila se možnost porvat se o místo jinde a já jí využil.

Boj o sestavu v Hradci Králové za poslední sezony vám hodně komplikovala opakovaná zranění, že?

Do áčka jsem nakoukl už v devatenácti, trénoval jsem s nimi půl roku. Poté přišla nabídka jít na půl roku hostovat do Žižkova, což byla skvělá zkušenost. A pak přišel do Hradce trenér Frťala.

Dal vám šanci?

Hned první mistrovský zápas jsem se objevil v základu, pak z něho sice na chvíli vypadl, ale zase jsem se vrátil. A pak přišlo právě zranění a já rok nehrál.

Návrat musel být složitý…

V létě jsem se zapojil do přípravy, ale po třech týdnech jsem si udělal trhlinu ve svalu. Po návratu přišla nabídka z třetiligového Chlumce nad Cidlinou, ač se to Hradci příliš nelíbilo, já potřeboval vypadnout a dát se do kupy. Sedm tréninků v Hradci týdně, to moje zdraví v tu dobu prostě nezvládalo. Navíc v Chlumci to bylo skvělé jak po individuální, tak po týmové stránce.

Zahrál jste si i památný zápas v poháru s Viktorií Plzeň.

To bylo krásné. Byl to sen vést dvacet minut před koncem 2:0. Viktorie pak ukázala svoji sílu a v prodloužení gólem z ofsajdu postoupila. Hlavně bylo skvělé zahrát si před čtyřtisícovou návštěvou.

V Chrudimi jste nyní na zkoušku. Můžete poodkrýt, jaká je domluva?

Mluvil jsem s trenérem Veselým, který mi řekl, že je se mnou spokojený. Říkal, že by byl rád, kdybych tam na jaře působil. Jenže…

V čem je problém?

Po sezoně mi končí smlouva. Hostování v Chrudimi je podmíněno právě prodloužením smlouvy v Hradci Králové. Budeme jednat a věřím, že to dobře dopadne.

V Chrudimi byste rozšířil početnou hradeckou kolonii.

To je pravda (směje se). Podle jmen jsem znal celý tým, ale hradeckých hráčů je tu hodně, to je fakt. Při rozhodování jsem se dokonce bavil s Tomášem Hynkem, byli jsme si sednout a vše pořádně probrali.

Jste obránce, co rád podpoří ofenzivu?

Rozhodně. Jsem hodně ofenzivní, na moderní fotbal mám na levého beka dobrou postavu. Navíc jsem v mládeži hrál v útoku, ve střední záloze a z toho se rozhodně dá těžit.

Stylem hry tedy hodně připomínáte dalšího hradeckého obránce - Jaroslava Hlavsu?

Dá se to tak říct. S Jardou jsme vzpomínali, že jsme spolu zachraňovali hradecký dorost. Já hrál zleva a on zprava.

Jenže on nyní přesídlil doleva, takže byste právě s ním měl bojovat o místo v základu.

Jo, je to konkurence (směje se). Ale nešpičkujeme se, do mistrovského zápasu je ještě hodně daleko.

Zbudou po náročných trénincích ještě síly?

Bylo to namáhavých čtrnáct dní. Ale je to zimní příprava a to k ní prostě patří. Nyní je nejdůležitější nabrání fyzické kondice a dostatečné vyzkoušení a secvičení herních situací.